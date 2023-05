Calcio a 5, si gioca al PalaCatania alle 19 con ingresso gratuito

La Meta Catania ci prova e dopo aver chiuso il campionato all’ottavo posto coronando una importante rimonta, inizia la scalata per il tricolore. Sabato 13 maggio alle 19 al PalaCatania gli etnei sfidano il Napoli che ha terminato la regular season al primo posto per i quarti di finale dei play off scudetto del calcio a 5. L’ingresso è gratuito.

I favori del pronostico sono tutti per i partenopei che puntano allo scudetto ed in virtù della miglior graduatoria dopo la prima fase avranno l’opportunità di disputare il ritorno e l’eventuale bella in casa propria.

Musumeci “Ci siamo preparati bene, il pubblico sarà il sesto uomo”

“Siamo pronti e carichi – afferma Carmelo Musumeci, capitano e simbolo rossazzurro – abbiamo tutto per fare bene e ci siamo preparati bene. Il nostro pubblico sarà il sesto uomo in campo, vincere significa mettere pressione a Napoli per gara 2”.

Cipollini “Arriviamo con grande entusiasmo”

Il tecnico dei rossazzurri Christian Cipollini sottolinea: “La squadra sta bene e arriviamo con grande entusiasmo. Loro sono una compagine forte ma noi non siamo da meno. Alziamo l’asticella tutti per dare il massimo e poi faremo i conti”.

Dopo gara 1 si torna in campo il 18 maggio alle 19 a campi inversi e quindi a Napoli. Eventuale gara 3, invece, si disputerà sempre nel capoluogo campano.

I precedenti in campionato

Le due squadre si sono affrontate nella stagione regolare e gli scontri diretti dicono Napoli ma con un lieve distacco. All’andata i partenopei si imposero 4-3 mentre al ritorno la Meta Catania impose il pareggio 3-3. Risultati che confermano un equilibrio sostanziale. Tutto può succedere.

La vincente affronterà nelle semifinali la qualificata tra Sandro Abate Avellino e Feldi Eboli.

Il programma dei quarti di finale

L84 – Olimpus Roma, alle 15.30

Came Dosson – Futsal Pescara, alle 18.30

Meta Catania – Napoli Futsal, alle 19

Sandro Abate – Feldi Eboli, alle 20.30

Bocao rinnova con la Meta Catania per la prossima stagione

Intanto, la Meta Catania Bricocity ha raggiunto l’accordo, per la prossima stagione agonistica 2023-2024, con uno dei pilastri della squadra odierna, l’italo-brasiliano Bocão. Un accordo che conferma come il club del presidente Enrico Musumeci non voglia lasciare nulla al caso e guardi con rinnovata fiducia e ambizione anche la prossima stagione.

Un segnale importante alla viglia di gara 1 dei play off scudetto che sottolinea la fiducia verso uno dei tasselli dell’attuale gruppo di lavoro tecnico come il difensore verdeoro.

Il giocatore in questa stagione ha come al solito mostrato i muscoli e soprattutto ha alzato l’asticella anche in termini realizzativi. Pilastro della difesa rossazzurra, Bocão ha chiuso l’attuale regular season con ben 13 reti all’attivo. Bocão, Classe 1989, è un centrale difensivo che ha mostrato la solita duttilità con l’aggiunta di tecnica sopraffina e confidenza anche con la rete.