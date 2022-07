Serie B, il club sarebbe vicino ad Elia e Cortinovis

Ieri l’arrivo in città (è stato avvistato al Renzo Barbera), presumibilmente per le visite mediche ed oggi probabilmente nero su bianco. Il portiere Mirko Pigliacelli è ormai vicinissimo ad un giocatore del Palermo pur mancando, ad ora, l’ufficialità.

Ventinove anni, esperienze in serie B con Sassuolo, Pescara, Reggina, Frosinone, Pro Vercelli e Trapani e nel massimo campionato romeno, l’estremo difensore originario di Roma torna in Italia dopo quattro stagioni in forze all’Università Craiova dove ha vinto una coppa nazionale ed una super coppa.

Affiancherà Massolo per difendere la porta del Palermo

Pigliacelli affiancherà, così, Samuele Massolo che è al suo esordio in cadetteria. Quest’ultimo ha vissuto un finale di stagione sugli scudi portando il Palermo in serie B anche con le sue parate (si ricordano i due rigori neutralizzati nei play off rispettivamente a Procaccio con la Triestina e a Miracoli con la Feralpisalo in semifinale).

I due si contenderanno la maglia da titolare: sarà poi il tecnico Silvio Baldini a decidere quali saranno le gerarchie. Il primo impegno ufficiale, come si ricorderà, è per fine mese: il 31 luglio i rosanero ospiteranno al Barbera la Reggiana nel turno preliminare di Coppa Italia. Poi il 13 agosto la prima di campionato, sempre in casa, con il Perugia.

Pigliacelli torna in Sicilia dopo 5 anni

Il portiere, ormai ex Università Craiova, torna in Sicilia dopo 5 anni. Era stato a Trapani nella stagione 2016-17 che si concluse con una retrocessione dei granata in serie C. Per lui 21 presenze e 24 reti subite. Al Trapani giunse dopo aver fatto panchina e tribuna dal Pescara col mercato di riparazione invernale. Curiosità: anche gli abruzzesi in quell’annata retrocessero in cadetteria.

Nella sua carriera ha vinto uno scudetto Primavera con la Roma nel 2010-11, una Coppa Italia Primavera nella stagione successiva la Supercoppa di categoria. Con una presenza figura nella rosa del Sassuolo che approdò in serie A nella stagione 2012-13 quando Alberto Pomini fu titolare inamovibile. Nel 2014-15 ha contribuito con 17 presenze (26 reti subite) alla storica prima promozione del Frosinone in massima serie. Poi i due trofei in Romania dopo tanta serie B ed alcune cocenti delusioni.

Portiere moderno ed anche rigorista

Pigliacelli è un portiere di concezione moderna. Dinamico, abituato a giocare con i piedi, a volte anche un po’ folle (gli appassionati grazie al web ricordano una cavalcata con la maglia del Trapani in un match con il Frosinone fino alla trequarti di campo avversaria), può iniziare l’azione con la costruzione dal basso. Tra i pali si fa rispettare e preferisce l’efficacia che lo stile.

Baldini, volendo, come estrema ratio, potrebbe anche proporlo come rigorista: Pigliacelli segnò un penalty il 24 febbraio 2019 quando con il suo Craiova trasformò dagli undici metri contro la Steaua Bucarest.

Mercato Palermo, Elia vicinissimo, sondaggio per Providence e Pierozzi

Ma il club rosanero, recentemente entrato nella famiglia City Group, guada al mercato e punta su diversi giovani. Il giovane Salvatore Elia, classe 1999, sarebbe vicinissimo al club rosanero. La trattativa tra siciliani ed Atalanta, che detiene il cartellino del giocatore, potrebbe chiudersi con una fumata bianca nelle prossime ore. Il Palermo avrebbe battuto la concorrenza di Brescia e Frosinone. Per lui prestito per una stagione con diritto di riscatto e contro-riscatto. Oggi il giocatore potrebbe essere in città per le visite mediche per poi proseguire con l’ufficializzazione.

L’esterno offensivo, figlio di Firmino Elia che nella stagione 2001-2002 con 11 reti contribuì a riportare i rosanero in serie B, ha collezionato nella scorsa stagione in prestito a Benevento 25 presenze ed una rete.

Il Palermo sarebbe interessato ad un altro giovane: il francese Ruben Providence, classe 2001. Il cartellino è della Roma. È un esterno che può giocare su entrambe le fasce. Nell’ultima stagione è stato in Belgio nel Club Bruges (che ha vinto il campionato) fino a gennaio ed è stato girato all’Estoril Under 23 che ha vinto il titolo portoghese di categoria.

Ma non finisce qui: Edoardo Pierozzi esterno cresciuto nella Primavera della Fiorentina sarebbe molto vicino al Palermo. Il club viola e l’Alessandria (squadra in cui il giocatore classe 2001 ha militato nella scorsa stagione culminata con la retrocessione in serie C dei Grigi) starebbero trattando il diritto di riscatto. Successivamente, quando Pierozzi tornerà di proprietà della Fiorentina, il giocatore potrebbe essere girato in prestito (con opzione di riscatto e controriscatto nell’accordo) alla matricola rosanero.

Ottimismo per Cortinovis

Alessandro Cortinovis potrebbe arrivare a Palermo. Il trequartista classe 2001 ha giocato nella Reggina in B con una rete e 30 presenze. Nella sua pur breve carriera ha vinto due campionati italiani Primavera ed una Super Coppa. Lo scorso maggio è stato anche convocato da Roberto Mancini nel listone dei 53 giocatori per uno stage a Coverciano con la Nazionale maggiore.

Sembrava vicino all’Hellas Verona, squadra di serie A. Ma nelle ultime ore si sarebbe riavvicinato al club siciliano che avrebbe fatto un passo decisivo.

Il ritiro pre-campionato del Palermo, oggi partenza per Rovetta

Dopo il primo test stagionale contro l’Oratorio SS Ciro e Giorgio a Marineo, la compagine rosanero dopo la sessione mattutina a Boccadifalco, al campo Tenente Onorato, partirà nel pomeriggio nel Bergamasco per arrivare a Rovetta dove domani, 21 luglio, sfiderà il Pisa nella seconda amichevole di questo periodo di preparazione.

Ieri la squadra si è allenata per il nono giorno di ritiro pre-campionato. In mattinata in palestra i rosanero hanno svolto un potenziamento muscolare individualizzato, mentre nel pomeriggio al “Tenente Onorato” di Boccadifalco hanno sostenuto una seduta tecnico-tattica in campo, con partite a pressione, navette e calci piazzati.

Ieri bagno di folla per Matteo Brunori

Ieri è stato il Brunori-day. L’attaccante rosanero, fresco di un quadriennale che lo lega al Palermo, dopo aver parlato in mattinata delle sue ambizioni in serie B con la maglia rosanero in sala stampa, è stato abbracciato dai tifosi in serata.

Un vero e proprio bagno di folla per lui nel piazzale dell’impianto di viale del Fante dove si è svolta una sessione di foto e autografi.

Il bomber ha “abbracciato” oltre 250 caldissimi tifosi di tutte le età tra firme e selfie ed ha pure distribuito cartoline personalizzate e gadget ai presenti. Tantissimi i volti sorridenti, soprattutto dei più piccini che hanno incontrato uno dei loro beniamini. Dopo la promozione in Serie B – ed il ritorno a titolo definitivo a Palermo atteso per settimane estenuanti – gli appassionati hanno ancora una volta dimostrato il proprio affetto per lui.

Potrebbe essere un nome importante anche in chiave campagna abbonamenti e spingere tanti appassionati a rinnovare e spingere nuovi appassionati a sottoscrivere la tessera stagionale. A tal proposito, la prima fase di vendita riservata alle prelazioni dei vecchi abbonati si chiuderà il 24 luglio mentre la vendita libera inizierà il 27 per chiudersi il 13 agosto.