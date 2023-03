Pallanuoto femminile, venerdì 31 marzo alle 16.45 il match con le spagnole

In Spagna per riscrivere la storia e dare la caccia alla nona Champions League. L’Ekipe Orizzonte punta al successo europeo che manca da 15 anni, ovvero dalla stagione 2007-2008 quando sconfisse nell’epilogo le greche del Vouliagmeni.

Venerdì 31 marzo (alle 16.45) le rossazzurre – campionesse d’Italia in carica – giocheranno la semifinale della Final Four ospiti del forte Sabadell, club che organizza questo epilogo della Champions League femminile. Match senza appello che mette in palio la finalissima del giorno dopo, 1 aprile (inizio alle 18.30), con la vincente dell’altra semifinale tra la vincente tra il Matarò, altra squadra catalana in lizza, e le ungheresi del Dunaujvaros.

Sarà un nuovo grande momento di sport, con una sfida che si ripete ancora una volta e che nel 2019 vide trionfare le catanesi proprio a Sabadell nella finale di Supercoppa Len.

Etnee vincitrici nella stagione precedente della Len Cup mentre le iberiche si erano laureate campionesse d’Europa.

In Champions c’è da ricordare un precedente non proprio fortunato per le siciliane nella stagione 2010-2011. Si giocò la finalissima che venne vinta dalle spagnole (13-8) davanti al pubblico di casa. Fu quella l’ultima finalissima dell’Orizzonte. In campo ben 13 Champions visto le cinque alzate al cielo dalle iberiche.

Tania Di Mario “Momento emozionante”

Per le rossazzurre, che ad inizio mese hanno vinto la Coppa Italia, sarà un’altra grande occasione da vivere con entusiasmo e con la voglia di raggiungere un nuovo storico risultato, come sottolinea il presidente dell’Ekipe Orizzonte alla vigilia della semifinale contro il Sabadell: “È emozionante – dice Tania Di Mario – pensare di giocare di nuovo su quel campo e di tornare a essere tra le quattro squadre più forti d’Europa. Spero che le ragazze si godano questo momento e che giochino come l’Orizzonte è solito fare in queste occasioni. Il resto verrà da sé”.

L’Ekipe Orizzonte insegue la nona Champions League

Le campionesse italiane in carica dell’Ekipe Orizzonte allenate dal tecnico Martina Miceli, dopo aver eliminato nei quarti le greche del Glyfada, vanno a caccia del nono trionfo europeo per rafforzare il record. Nessuna nel Vecchio Continente ha vinto più delle rossazzurre che hanno centrato il primo alloro nel 1993-1994 per poi alzare la coppa al cielo in altre sette occasioni. L’ultima nel 2007-2008. Ben sei successi portano la firma in panchina del compianto Mauro Maugeri, tecnico di un vero e proprio dream team, scomparso nel 2017 dopo una lunga malattia.

L’Ekipe Orizzonte è poi giunta in finale altre due volte perdendo nel 2008-2009 con le greche de Vouliagameni e nella stagione successiva proprio con le spagnole dell’Astralpool Sabadell.

Le iberiche dal canto loro hanno vinto la competizione 5 volte (l’ultima nel 2018-2019) e sono le finaliste della scorsa edizione. Sarà quindi la semifinale più “ricca”: in acqua ben 13 Champions.

Le etnee tornano ad una Final Four continentale dopo cinque anni. L’ultima volta fu nel 2017-2018 a Kirishi in Russia. Le siciliane persero la semifinale proprio con le padrone di casa che vinsero la competizione. Il sette catanese si impose poi sull’Uvse Budapest nella finalina per il terzo posto.

Il calendario della Final Four

Venerdì 31 marzo – semifinali

Alle 16.45 Ekipe Orizzonte-Sabadell

Alle 20 Matarò-Dunaujvaros

Sabato 1 aprile

Alle 17 Finale 3° posto

Alle 18.30 Finale 1° posto

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su len.eu.