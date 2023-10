Serie B, si gioca sabato 7 ottobre alle 14

A caccia della vittoria che permetterebbe di continuare a volare in alto. Il Palermo, secondo in classifica, non vuole fermarsi ed al Braglia di Modena cerca la terza affermazione consecutiva, la quarta di fila in trasferta.

La partita si gioca sabato 7 ottobre alle 14 per la nona giornata del campionato di serie B che si è aperta ieri col derby tra Brescia e Sudtirol che hanno pareggiato 1-1.

La squadra allenata da Eugenio Corini si troverà di fronte una formazione che vuole scrollarsi di dosso la prima sconfitta stagionale. Nel turno precedente, infatti, i Canarini sono stati sconfitti 3-1 dal Venezia. Le motivazioni agli emiliani non mancano anche perché evitare la seconda sconfitta interna consecutiva permetterebbe loro di andare alla pausa del campionato con il morale alto. Di contro è anche vero che i gialloblu non vincono da quattro partite ed un successo permetterebbe loro di rilanciare le loro quotazioni.

Modena-Palermo, dove vederla in tv e streaming

La partita verrà trasmessa in diretta tv su Dazn e Sky a partire dalle 14. Entrambi, va ricordato, sono servizi a pagamento.

Nel primo caso basta accedere all’app di Dazn tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S e selezionare l’evento in programma. Ascoli-Palermo si potrà seguire l’evento in diretta streaming su Dazn tramite l’app su tablet o cellulare/smartphone. L’alternativa è vedere la partita accedendo al sito tramite cellulare, tablet (iOS o Android) o pc. Streaming anche su Sky Go o Now Tv.

Al Braglia attesi 3.500 tifosi rosanero

Esodo rosanero al Braglia. Sono attesi nell’impianto emiliano 3.500 supporters di fede siciliana. In poche ore sold out per il settore ospiti.

I precedenti a Modena, la scorsa stagione il Palermo vinse 2-0

Il match del Braglia è una classica della serie cadetta ma ha vissuto anche due precedenti in serie A ed uno nella Super Coppa di serie C della stagione 2001-2002. A Modena sono 26 i precedenti con 12 successi dei Canarini, 7 pareggi e 5 sconfitte; 36 gol dei gialloblu, 14 dei rosanero.

L’ultimo successo dei rosanero risale alla scorsa stagione: il 29 ottobre del 2022 per l’11ma giornata, i siciliani vinsero 2-0 grazie alle reti di Brunori su rigore e di Valente. In precedenza, l’affermazione più recente era datata nella stagione 1977-1978 con una rete al 90’ di Valerio Majo che fissò il punteggio sullo 0-1 per i rosanero.

Per trovare un successo interno dei Canarini bisogna ritornare indietro nel tempo alla stagione 2001-2002: finì 2-0 con il Palermo decimo e gli emiliani promossi in A.

Due, invece, gli scontri diretti in massima serie. Entrambi lontanissimi nel tempo. Il primo nel 1948-1949 con un poker dei Canarini (4-0) l’altro nel 1962-1963 e si concluse sul 2-0.

Corini ha ritrovato in settimana Mateju ed Insigne. Ancora fuori Buttaro, Di Mariano e Valente.

La probabile formazione rosanero

Il tecnico rosanero schiererà il suo 4-3-3 con Pigliacelli tra i pali. La difesa è per tre quarti praticamente certa: Mateju a destra, Lucioni e Ceccaroni al centro, mentre a sinistra ballottaggio tra Lund ed Aurelio per chi partirà dal primo minuto.

A Centrocampo Gomes sembrerebbe favorito su Stulac, stesso dicasi per Segre e Coulibaly mentre dovrebbe iniziare il match Henderson.

In attacco Brunori al centro affiancato ai lati da Insigne e Di Francesco.

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund (Aurelio); Segre, Gomes (Stulac), Henderson; Insigne, Brunori, Di Francesco.

La probabile formazione del Modena

Paolo Bianco deve fare a meno di Strizzolo, Gargiulo e Bozhanaj. Di contro potrebbe schierare un 4-3-1-2.

Gagno tra i pali, Oukkhadda, Zaro, Pergreffi e Guiebre in difesa. Il centrocampo a tre dovrebbe essere con Gerli, Magnino, Palmubo. Poi Tremolada, Bonfaniti e Manconi costituiscono un reparto offensivo temibile.

Modena (4-3-1-2); Gagno; Oukhadda, Zaro, Pergreffi (Cauz), Guiebre (Cotali); Gerli, Magnino, Palumbo; Tremolada, Bonfanti (Falcinelli), Manconi.

I convocati di Corini

Questi i calciatori rosanero convocati per la partita col Modena.

Portieri: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 22 Pigliacelli

Difensori: 2 Graves, 3 Lund, 5 Lucioni, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 37 Mateju

Centrocampisti: 4 Gomes 6 Stulac, 8 Segre, 20 Vasic, 53 Henderson, 80 Coulibaly

Attaccanti: 7 Mancuso, 9 Brunori, 11 Insigne, 17 Di Francesco, 27 Soleri.

Giocatori del Palermo convocati nelle varie nazionali

Sono tre i calciatori rosanero convocati dalle rispettive Nazionali per gli impegni internazionali programmati nelle prossime due settimane: Sebastiano Desplanches, Kristoffer Lund ed Aljosa Vasic.

Questo il riepilogo delle gare:

Desplanches: Italia U21-Italia U18 (12.10.23 Tirrenia) – gara amichevole

Italia U21-Norvegia U21 (17.10.23 Bolzano) – Uefa Euro U21

Lund: USA-Germania (14.10.23 Hartford, CT) – gara amichevole

USA-Ghana (17.10.23 Nashville, TN) – gara amichevole

Vasic: Inghilterra U21-Serbia U21 (12.10.23 Nottingham) – Uefa Euro U21

Irlanda del Nord U21-Serbia U21 (16.10.23 Belfast) – Uefa Euro U21

Aureliano arbitra Modena-Palermo

Modena-Palermo verrà arbitrata da Gianluca Aureliano di Bologna. Assistenti di linea Bercigli e Trasciatti. Quarto uomo Catanoso. Al var Abbattista, suo assistente (Avar) Pagnotta. Così l’Aia (l’associazione italiana arbitri) nelle designazioni del nono turno di serie B.