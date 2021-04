Nibali operato, applicata una placca sul polso: incerti i tempi di recupero

Redazione di

15/04/2021

L’intervento durato un’ora è riuscito Applicata una placca con viti per ridurre la frattura del radio del polso destro Ancora incerti i tempi di recupero Operato con successo Vincenzo Nibali che, nel primo pomeriggio, è stato sottoposto ad un intervento di osteosintesi per ridurre la frattura del radio del polso destro. Il campione siciliano si è infortunato ieri a seguito di una caduta in allenamento nelle strade di casa sua, a Lugano – in Svizzera – ed è stato operato oggi nel Canton Ticino. L’intervento, durato circa un’ora, ha comportato l’applicazione di una placca con viti. Tempi di recupero ancora incerti È ancora presto per conoscere i tempi di recupero dello Squalo di Messina, in forze alla Trek, che si stava allenando per partecipare al Giro d’Italia (manifestazione che ha vinto in due occasioni nel 2013 e nel 2016). Il decorso post operatorio dovrebbe prevedere qualche giorno di riposo. Poi un ritorno graduale agli allenamenti. Potrebbe aprirsi una corsa contro il tempo. Ci sono ancora tre settimane: la corsa rosa scatterà da Torino sabato 8 maggio per concludersi domenica 30 a Milano. Di certo, Nibali dovrà saltare il Tour of The Alps, ovvero il Giro del Trentino, in programma dal 19 al 23 aprile, e la classica Liegi-Bastogne-Liegi fissata a domenica 25 aprile. Queste erano tappe fondamentali per la preparazione e sarebbero stato un banco di prova per mettere a frutto la preparazione in altura (a Tenerife) delle settimane precedenti. Ma lo stesso campione siciliano ieri stesso aveva dichiarato di voler fare anche l’impossibile per prendere parte al Giro. Ha già dato prova di forza Vincenzo Nibali, tuttavia, non è nuovo a recuperi-lampo: già nel 2018, dopo avere subito la frattura composta della decima vertebra cervicale, mentre affrontava la salita dell’Alpe d’Huez al Tour de France, finì sotto i ferri per accelerare il recupero in vista del Mondiale di ciclismo su strada a Innsbruck, in Austria. Evento che si svolse poco più di due mesi più tardi. Non ottenne un grande risultato, ma riuscì a indossare la maglia azzurra dopo una corsa contro il tempo passata attraverso la Vuelta di Spagna.

