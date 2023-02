Pallanuoto maschile serie A1

Non c’è tempo per riposare, la serie A1 di pallanuoto maschile torna in acqua e domani, sabato 4 febbraio, celebra la 16ma giornata, terza di ritorno. L’Ortigia vuole continuare a navigare in terza posizione ed a Bologna contra la matricola De Akker Team vuole centrare i tre punti dopo il bel pareggio nel derby di Sicilia col Telimar.

I palermitani dal canto loro, inseguono a tre lunghezze i cugini e ricevono alla Piscina Comunale ancora senza pubblico il pericolante Posillipo. Il sette di Marco Baldineti punta ad una nuova prova di solidità per mantenersi sulla scia delle grandi e puntare ai play off scudetto.

Sulla carta due match ampiamente alla portata delle due formazioni siciliane d’alta classifica.

Compito più difficile, invece, per la Nuoto Catania, penultimo in classifica, che alla Piscina Scuderi riceve alle 14.30 la forte Rari Nantes Savona.

Ortigia non vuole sbagliare a Bologna

Con ancora nella mente la bella prestazione nello spettacolare derby di mercoledì, che ha dato indicazioni molto positive al tecnico Stefano Piccardo, l’Ortigia si prepara ad affrontare una trasferta sulla carta alla portata ma che può riservare diverse insidie se non affrontata nella giusta maniera.

Domani pomeriggio, infatti, alle 14.30, alla piscina “Longo” di Bologna, i biancoverdi affronteranno i padroni di casa della De Akker Bologna. Il match (che sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Twitch della De Akker) è di quelli che possono riservare sorprese. I bolognesi, al primo anno di Serie A1, sono un’ottima squadra, la vera rivelazione di questo campionato.

Attualmente nona in classifica, a un punto dall’ottavo posto, la De Akker ha già messo in difficoltà l’Ortigia nella gara di andata, quando i biancoverdi riuscirono ad avere la meglio (12-9) solo grazie ad un bel quarto tempo.

Sarà fondamentale, pertanto, partire bene e mantenere alto il ritmo per tutti e quattro le frazioni, perché la squadra di Mistrangelo gioca una buona pallanuoto e, davanti al suo pubblico, farà di tutto per cercare di centrare un risultato positivo e riscattare prontamente la sconfitta subita mercoledì scorso ad Anzio.

L’Ortigia vuole continuare a mettere punti in cascina per mantenere il suo terzo posto solitario, in attesa di incontrare le dirette rivali nella corsa alle semifinali scudetto.

Velkic “Bologna vera sorpresa A1”

Alla vigilia, a parlare è il centroboa dell’Ortigia, Petar Velkic, che non nasconde la difficoltà della trasferta sul campo di una formazione che sta facendo un ottimo campionato: “Sappiamo bene che la partita di domani a Bologna sarà molto difficile. Contro la De Akker Bologna abbiamo avuto non pochi problemi nella partita di andata, giocata in casa a Siracusa. Loro sono la vera sorpresa di questo campionato italiano, una squadra molto valida, quindi siamo consapevoli delle difficoltà che questo match presenta. Per questa ragione, dovremo approcciare questa partita al meglio, entrando in acqua con grande concentrazione e con la massima motivazione. Dovremo essere attenti e mettere in acqua la nostra forza per l’intera gara, soprattutto perché giochiamo a casa loro e contro una formazione che, davanti ai suoi tifosi, darà il 100% per provare a batterci”.

Il Telimar riceve il Posillipo nella vasca scoperta

Il Telimar è di nuovo in vasca per la terza giornata del girone di ritorno. Il club dell’Addaura, dopo l’ottima prestazione ed il punto a Catania con l’Ortigia, affronterà il Circolo Nautico Posillipo nella vasca scoperta della piscina Olimpica comunale di viale del Fante. Fischio d’inizio alle 15 di domani, sabato 4 febbraio. I tifosi potranno seguire il match in diretta streaming sulla pagina dei palermitani.

I siciliani, grazie al punto conquistato nella sfida con gli aretusei, mantengono il quarto posto in classifica pari merito con il Savona, mentre la vittoria sul Bogliasco permette ai campani di sopravanzare la Nuoto Roma al quart’ultimo posto.

Una partita – nonostante il successo esterno per 13-7 dell’andata – da non sottovalutare, per l’allenatore del Telimar Marco Baldineti: “Ha diversi ottimi giocatori, anche se come squadra non hanno ancora raccolto quanto meriterebbero, nonostante il loro modo di giocare. Eppure, finora non si sono espressi al massimo delle possibilità se non in modo alterno, come ad esempio contro il Savona. Hanno un buon mix di esperti e giovani di ottimo livello. Se a Saccoia, Mattiello, Stevenson, Abramson e Milicic uniamo il bravo portiere Spinelli, Briganti, Lanfranco e via dicendo, si capisce che il progetto è davvero buono. Hanno solo avuto qualche difficoltà in stagione. Quindi, domani ci vorrà la massima concentrazione per uscirne vincitori”.

Nuoto Catania, compito difficile con Savona

Da questo momento in poi la Nuoto Catania deve sfruttare tutte le occasioni possibili per conquistare punti fondamentali in ottica salvezza.

I rossazzurri, che recupereranno la gara valida per la seconda giornata di ritorno sabato 11 marzo a Roma contro la Nuoto Roma, sabato affronteranno la forte Rari Nantes Savona, a caccia di punti play off scudetto. Sfida sulla carta difficile ma gli etnei possono contare su tre giorni in più di riposo. La partita con inizio alle 14.30 verrà trasmessa, come sempre, in diretta streaming sulla pagina Facebook del club etneo.

“Savona è un avversario temibile che esprime un grande gioco ad altissima intensità. Il potenziale a livello individuale fa poi il resto – ha dichiarato il tecnico Giuseppe Dato – Sappiamo quale sarà il percorso da seguire nel girone di ritorno appena iniziato e, in quest’ottica, dobbiamo cercare di sfruttare ogni opportunità”.

Questo il pensiero pre-partita del vicecapitano Alessio Privitera: “Sappiamo che la partita di sabato sarà dura. Giocheremo contro una squadra che ha una lunga tradizione e che da sempre gioca una buona pallanuoto, ma noi giocheremo come sempre a viso aperto. Abbiamo perso alcuni punti strada facendo ma siamo consapevoli di poterli ritrovare anche in partite come queste che sulla carta si presentano più difficili”.

Serie A1, le partite della 16ma giornata

De Akker Team – Ortigia

Nuoto Catania – Rari Nantes Savona

Brescia – Bogliasco

Telimar – Posillipo

Trieste – Nuoto Roma

Genova Quinto – Anzio Waterpolis

Salerno – Pro Recco

Classifica aggiornata, Ortigia terzo, Telimar insegue, Catania pericolante

Sempre in vetta a punteggio pieno la Pro Recco, Brescia insegue a tre lunghezze poi tutte le altre: Ortigia terzo, Telimar e Rari Nantes Savona quarti.

La classifica aggiornata: Pro Recco 45 punti; Brescia 42; Ortigia 34; Telimar e Rari Nantes Savona 31; Trieste 30; Genova Quinto 21; Anzio Waterpolis 14; De Akker Team e Salerno 13; Posillipo 11; Nuoto Roma* 10; Nuoto Catania* 7; Bogliasco 4.

Con l’asterisco una partita in meno.