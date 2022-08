Pallanuoto, serie A1 maschile nuovo colpo per il club aretuseo

L’Ortigia si rinforza ulteriormente in vista della prossima stagione che vedrà il club aretuseo impegnato su tre fronti: campionato di A1, Len Euro Cup e Coppa Italia.

La società biancoverde annuncia ufficialmente l’arrivo di Javier Gorrìa Puga, proveniente dal Club Esportiu Mediterrani. Con il giocatore è stato raggiunto un accordo annuale.

Gorrìa Puga all’Ortigia

Gorrìa è un attaccante spagnolo, di solito impegnato in posizione 4 o 5. Nato a Barcellona, classe 1994, è alto 185 centimetri e pesa 88 kg. Cresciuto nel Sant Andreu, dove ha giocato dal 2010 al 2015, vincendo una Supercoppa di Spagna, è quindi approdato al Sabadell. Qui gioca per due stagioni, centrando un secondo posto in campionato nel 2016-2017, anno in cui vince anche la classifica dei marcatori spagnola. Nella stagione successiva fa il suo esordio in Len Champions League.

Dal 2019 al 2021 gioca con il Club Esportiu Mediterrani, partecipando all’Euro Cup, competizione nella quale nel 2019 ha affrontato proprio l’Ortigia, ai gironi di qualificazione ai quarti, segnando anche un gol nella sconfitta contro i biancoverdi di Piccardo. Nell’ultima stagione ha giocato in prestito con il Douai, club giunto al nono posto nel campionato francese. Gorrìa, in passato, è stato anche nel giro delle nazionali giovanili spagnole, disputando un europeo Under 19 nel 2012 e un mondiale Under 20 nel 2013.

“Bellissima sfida in un grande club con grandi emozioni”

Queste le parole con le quali Javier Gorrìa Puga ha salutato il suo arrivo in biancoverde: “Credo che giocare in un grande club con grandi ambizioni come l’Ortigia e in uno dei migliori campionati al mondo sia una bellissima sfida, che mi darà grandi motivazioni. Spero che noi possiamo raggiungere tutti gli obiettivi della società e fare una grande stagione con la squadra”.

Terzo volto nuovo dell’Ortigia

Oltre a Javier Gorrìa Puga, l’Ortigia in precedenza ha ufficializzato il giovane Alessandro Carnesecchi, attaccante classe 2002 proveniente dalla Florentia, ed il centroboa serbo (classe ’98) Petar Velkic in arrivo dal Partizan di Belgrado.

Nuoto Catania, Giorgio Torrisi sarà il capitano della squadra

Sarà una stagione speciale per Giorgio Torrisi, da sempre soprannominato “Bomber G” per le giocate sottoporta e per quanto dimostrato in tutti questi anni in cui ha vestito i colori rossazzurri. Questa sarà la diciottesima stagione con la Nuoto Catania, la seconda consecutiva nella massima serie nazionale della pallanuoto.

Torrisi non solo rinnova il suo legame con la società etnea, nonostante gli impegni lavorativi lo costringeranno (come già accaduto nella passata stagione) a viaggiare e ad essere spesso lontano dai compagni durante la settimana, ma lo fa con l’orgoglio di rivestire il ruolo di capitano, ruolo precedentemente ricoperto in maniera egregia da Nenad Kacar.

Queste le parole di Giorgio Torrisi dopo il rinnovo: “Ormai, come ribadisco da tanti anni, il mio rinnovo con la Nuoto Catania è sempre una formalità (ovviamente fino a quando riuscirò a dare almeno un piccolo contributo!). Credo che questa sia la mia diciottesima stagione con la calotta rossazzurra, però sarà la prima da capitano, e questo mi inorgoglisce moltissimo”.

E prosegue: “Non sarà facile raccogliere la pesante eredità del mio predecessore Nenad Kacar fraterno amico, compagno di stanza e capitano impeccabile con il quale ho condiviso tantissimi anni tra traguardi e qualche delusione, e al quale auguro il meglio per il suo futuro. Il mio compito sarà ancora più difficile data la lontananza dai miei compagni durante la settimana per motivi lavorativi. Non vedo l’ora di iniziare e raggiungere con i miei compagni gli obiettivi prefissati. Forza Nuoto Catania!”.