Serie B, domani alle 20.45 rosanero e bianconeri di fronte

Domani sera, sabato 27 agosto alle 20.45, Palermo ed Ascoli si ritroveranno una di fronte all’altra dopo quasi tre anni e mezzo al Barbera.

L’ultimo match tra siciliani e marchigiani, che dopo le prime due giornate di questo torneo cadetto sono appaiate a quota 4 in classifica, è datato 27 dicembre del 2018. In quell’occasione i rosanero che si imposero 3-0. Il là alle segnature fu una clamorosa autorete del portiere dell’Ascoli Filippo Perucchini poco dopo la metà del primo tempo, poi nel finale del match Chochev e Szyminski calarono il tris.

Da li a pochi mesi il club rosa sarebbe prima stato penalizzato ed escluso dai play off, poi fallito, mentre i bianconeri terminarono al 13° posto.

Palermo-Ascoli, dove vederla

La partita, valida per la terza giornata del campionato di serie B, si giocherà questa sera alle 20.45 e sarà trasmessa in diretta da Dazn attraverso l’app scaricabile su smart tv, Sky Sport (Canale 251) ed Helbiz Live.

Si tratta tutti di servizi a pagamento. Prima di guardare la partita sarà però necessario attivare un account e registrarsi o, se si è già abbonati, accedere con le proprie credenziali.

La piattaforma Helbiz Live è disponibile anche sui Channel di Prime Video, ma in questo caso si tratta di un abbonamento separato da quello base.

L’app di Dazn è disponibile oltre che su smart Tv anche su dispositivi da collegare alla televisione quali TimVision Box, Google Chromecast e Amazon Fire Tv. Ed è disponibile anche su tablet e smartphone iOS ed Android. Dal Pc, basterà invece collegarsi al sito ed accedere con le proprie credenziali. Dazn si può scaricare e visionare anche sulle console di gioco PlayStation ed Xbox.

Helbiz è disponibile anche nei Channel di Prime Video, fruibile con un abbonamento a parte rispetto a quello base.

Palermo-Ascoli, inoltre, sarà trasmessa in streaming anche su Sky Go per gli abbonati a Sky Calcio. Ed infine anche su Onefootball in modalità pay-per-view.

Al Barbera attesi oltre 22mila spettatori

Non si ha il conteggio ufficiale dei biglietti venduti mentre la quota abbonati dovrebbe aver superato quota 11.000 dopo aver superato, qualche giorno fa, la quota di 10.500 e ritoccato il record di sottoscrizioni della rinascita che risale alla stagione 2019-2020 in serie D. Sono, tuttavia, attesi oltre 22.000 spettatori. Se tale cifra venisse confermata si supererebbe quanto fatto registrare nella sfida inaugurale del campionato cadetto col Perugia quando, sotto Ferragosto, in 21.835 (inclusa la quota abbonati) calcarono gli spalti dell’impianto di viale del Fante. Fu il primato della prima giornata del campionato di serie B 2022-2023.

Complessivamente sono ancora disponibili – al momento in cui scriviamo l’articolo – circa 11.000 posti sui 36.365 disponibili ma a questi bisogna togliere i 2.233 del settore ospiti. Sono andati esauriti i posti in alcuni settori centrali delle curve e della tribuna Monte Pellegrino (gradinata).

Disponibilità dei biglietti e dove acquistarli

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle 20.40 di sabato 27 agosto o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

– il sito Vivaticket

– i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

– il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera ai seguenti orari: tutti i giorni dalle 9 alle 20. Sabato 27 agosto fino alle 14.30.

Palermo-Ascoli, prezzo dei biglietti settore per settore

Ecco i prezzi dei biglietti settore per settore. Si parte dai 15 ai 70 euro. Ci sono anche riduzioni per donne, Over 65 (nati entro il 31 dicembre 1957) e gli Under 18 (nati dall’1 gennaio 2005).

Curve 15 euro (ridotto 12)

Gradinata superiore 20 euro (ridotto 16)

Gradinata inferiore 25 euro (ridotto 20)

Tribuna laterale 35 euro (ridotto 28)

Tribuna centrale 50 euro (ridotto 40)

E tribuna centralissima 70 euro (ridotto 55).

Arbitra Minnelli

Daniele Minelli della sezione di Varese è l’arbitro designato per dirigere Palermo-Ascoli. Gli assistenti di linea sono Matteo Bottegoni di Terni e Thomas Miniutti di Maniago. Quarto ufficiale Luigi Catanoso di Reggio Calabria. Al Var Antonio Rapuano di Rimini, Assistente Var Daniele Marchi di Bologna.