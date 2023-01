Palermo – Bari, dove vedere la sfida del Barbera in Tv e streaming

20/01/2023

Il Palermo torna a giocare in casa dopo le due trasferte consecutive tra fine 2022 ed inizio 2023 a Brescia e Perugia. Questa sera alle 20.30 allo stadio Renzo Barbera i rosanero riceveranno il Bari per l’anticipo della seconda giornata di ritorno del campionato di serie B.

Classica sfida del sud tra due formazioni che all’andata hanno pareggiato 1-1 e che in questo torneo cadetto sono delle matricole perché entrambe neopromosse.

I siciliani finora hanno raccolto 25 punti in 20 partite e navigano a metà classifica esattamente equidistanti dalla zona play off e da quella play out, lontane 3 punti. In pratica i rosanero sono a tre lunghezze dal paradiso o a 3 dal pantano degli spareggi per evitare la serie C. La squadra allenata da Eugenio Corini ha segnato 22 reti e ne ha subite 25.

I Galletti, invece, sono quarti con 33 punti col miglior attacco, 34 reti all’attivo e 19 al passivo. Il Bari, inoltre, è la formazione che ha perso di meno in tutta la cadetteria. Solo tre sconfitte. E di queste soltanto una in trasferta, sul campo della capolista Frosinone dello scorso 22 ottobre. Lontano dal San Nicola il Bari ha ottenuto 19 punti, miglior rendimento esterno assieme a Genoa e Reggina. Squadra, però, quasi in emergenza soprattutto a centrocampo dove mancherà anche Claudio Gomes, operato alla mano sinistra due giorni fa, oltre a quella di Leo Stulac il cui infortunio deve essere ancora valutato. Out anche l’attaccante Luca Vido. Il tecnico ha convocato 19 giocatori, 16 di movimento.

I rosanero, invece, in casa non hanno particolarmente brillato con 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Quattro affermazioni di peso ottenute con Perugia e con tre big: Genoa, Parma e Cagliari, formazioni che navigano tra la zona promozione e quella play off.

Sfida tra i bomber, Brunori contro Cheddira

La ciliegina sulla torta sarà senza dubbio la sfida a distanza tra i due bomber principi della serie B. Da un lato Matteo Brunori del Palermo che ha finora segnato 10 reti. Dall’altro Walid Cheddira che ha siglato 12 gol.

L’attaccante del Palermo di recente è stato chiamato in Azzurro dal commissario tecnico Roberto Mancini in uno stage a Coverciano.

La punta del Bari ha disputato i recenti Mondiali in Qatar con la sua Nazionale, il Marocco, centrando una storica quarta posizione iridata.

Palermo – Bari, dove vederla in tv

Il big match tra Palermo e Bari sarà trasmesso in tv e streaming attraverso i servizi di abbonamento di Sky (Canale Sky Sport 251, app su Sky Go e Now Tv), Dazn ed Helibz Live e le relative app per poter guardare la partita oltre che sulle smart Tv anche su dispositivi e smartphone con sistemi operativi iOS ed Android oltre che su Pc e sulle console di gioco PlayStation ed Xbox.

Chi non si recerà allo stadio Renzo Barbera di viale del Fante, dunque, non avrà che l’imbarazzo della scelta per seguire i propri beniamini.

Al Barbera sono previste da qui a fine febbraio altri scontri di rilievo: Reggina (5 febbraio); Frosinone 18 febbraio e Ternana (28 febbraio).

Minuto di silenzio per ricordare Biagio Conte

In occasione del match contro il Bari, domani alle 20.30 al Barbera, i giocatori del Palermo scenderanno in campo con il lutto al braccio in memoria di Biagio Conte, il missionario laico palermitano che ha speso la propria vita in soccorso dei più bisognosi, scomparso lo scorso 12 gennaio a causa di una lunga malattia.

Al Barbera arbitra Massimi

L’Aia ha diramato la lista degli arbitri della ventunesima giornata del torneo cadetto. Luca Massimi della sezione di Termoli arbitrerà la sfida tra Palermo e Bari che aprirà il palinsesto.

Resi noti anche i nomi degli assistenti di linea: Moro e Ceccon. Quarto uomo Tremolada. Al Var Aureliano, assistente al Var Perenzoni.

Verso Palermo-Bari, 19 i convocati, Tutino ha scelto il numero 7

Sono diciannove i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Eugenio Corini per la sfida di domani contro il Bari. Sedici di questi sono di movimento come aveva preannunciato questa mattina il tecnico. Gennaro Tutino ha scelto la maglia numero 7 lasciata in “eredità” da Roberto Floriano andato ad inizio gennaio al Sangiuliano City in serie C.

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli

Difensori: 3 Sala; 4 Orihuela, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 37 Mateju, 48 Bettella, 79 Lancini

Centrocampisti: 8 Segre, 14 Broh, 21 Damiani, 28 Saric

Attaccanti: 7 Tutino, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 27 Soleri, 30 Valente.

Così all’andata

La partita di andata finì 1-1. Al San Nicola rosanero in vantaggio al 36′ con Nicola Valente servito da Floriano. Poi dopo un paio di buone occasioni per il 2-0, i pugliesi pareggiarono con Cheddira al 68′.