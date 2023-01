Palermo verso la sfida col Bari, rosanero con gli uomini contati, convocati in 19

Edoardo Ullo di

19/01/2023

Vigilia di big match per il Palermo che si appresta ad ospitare il Bari domani sera allo stadio Renzo Barbera con calcio di inizio alle 20.30 per la ventunesima giornata del campionato di serie B.

Il tecnico rosanero Eugenio Corini fa la conta dei suoi uomini e deve fare molte rinunce, soprattutto a centrocampo. Fuori anche Claudio Gomes, che è stato operato alla mano sinistra nella giornata di ieri e che lunedì prossimo (23 gennaio) dovrà effettuare la visita di controllo, le chiavi della regia potrebbero essere affidate a Samuele Damiani. Jacopo Segre e Dario Saric dovrebbero completare la linea di centrocampo a tre rispettivamente a destra ed a sinistra.

Palermo con gli uomini contati, scelte obbligate

Sono soltanto 16 i calciatori di movimento che Eugenio Corini potrà schierare per il match di domani. A questi si devono aggiungere i portieri. Tante le assenze ed i giocatori non al meglio, come abbiamo visto. Il tecnico avrà scelte obbligate. In porta Mirko Pigliacelli mentre il reparto difensivo dovrebbe essere composto da Ales Maeju a destra e Marco Sala a sinistra. In mezzo l’accoppiata formata da Ionut Nedelcearu ed Ivan Marconi con Bettella e Orihuela in panchina pronti a subentrare in caso di necessità.

In avanti non dovrebbe cambiare molto nonostante l’arrivo di Gennaro Tutino dal Parma che però è già abile ed arruolabile. Matteo Brunori punta centrale dovrebbe essere affiancato da Nicola Valente a destra e da Francesco Di Mariano a sinistra.

Minuto di silenzio per ricordare Biagio Conte

In occasione del match contro il Bari, domani alle 20.30 al Barbera, i giocatori del Palermo scenderanno in campo con il lutto al braccio in memoria di Biagio Conte, il missionario laico palermitano che ha speso la propria vita in soccorso dei più bisognosi, scomparso lo scorso 12 gennaio a causa di una lunga malattia.

Dopo la partecipazione di una delegazione di giocatori della prima squadra e del settore giovanile alla veglia funebre di lunedì scorso e dopo la presenza del presidente Mirri ai funerali in Cattedrale, il club renderà così un ultimo omaggio.

Per andare oltre il valore puramente simbolico, il Palermo e il suo charity partner, l’associazione Maredolce di Ficarra e Picone, Stefania Petyx e Pif, hanno deciso di destinare alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte gran parte dei 10mila euro raccolti durante il periodo natalizio con le iniziative solidali del Palermo e destinati alle persone in difficoltà nelle comunità d’aiuto della città.

“Con fratel Biagio Palermo perde un eroe vero – ha dichiarato il presidente Mirri – ma il lascito degli eroi è proprio l’esempio per chi resta. C’è una strada tracciata che ora tocca a noi percorrere: oltre il cordoglio, l’impegno a portare avanti la sua opera concreta con altre opere concrete. Solo così saremo degni di averlo avuto con noi”.

Al Barbera arbitra Massimi

L’Aia ha diramato la lista degli arbitri della ventunesima giornata del torneo cadetto. Luca Massimi della sezione di Termoli arbitrerà la sfida tra Palermo e Bari che aprirà il palinsesto.

Resi noti anche i nomi degli assistenti di linea: Moro e Ceccon. Quarto uomo Tremolada. Al Var Aureliano, assistente al Var Perenzoni.

Verso Palermo-Bari, 19 i convocati, Tutino ha scelto il numero 7

Sono diciannove i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Eugenio Corini per la sfida di domani contro il Bari. Sedici di questi sono di movimento come aveva preannunciato questa mattina il tecnico. Gennaro Tutino ha scelto la maglia numero 7 lasciata in “eredità” da Roberto Floriano andato ad inizio gennaio al Sangiuliano City in serie C. Al Barbera quindi ci sarà “Gt7”, da non confondere col noto simulatore automobilistico per PlayStation.

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli

Difensori: 3 Sala; 4 Orihuela, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 37 Mateju, 48 Bettella, 79 Lancini

Centrocampisti: 8 Segre, 14 Broh, 21 Damiani, 28 Saric

Attaccanti: 7 Tutino, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 27 Soleri, 30 Valente.