La nota del club rosanero

Altra brutta notizia per il Palermo F.C. dopo quella (tragica) dell’addio al calcio di Alessandro Martinelli.

Come riportato sul sito della società rosanero «Masimiliano Doda si è sottoposto oggi, presso il Policlinico di Palermo dal consulente del club rosanero prof. Piero Cimino, ad un esame di risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione alla regione mio-tendinea del bicipite femorale sinistro. Il calciatore, che proseguirà il percorso fisioterapico già iniziato, si sottoporrà ad una nuova indagine strumentale la prossima settimana».

Doda, 19 anni, terzino destro di nazionalità albanese, ha vestito la maglia del Palermo la scorsa stagione in Serie D per 21 volte, segnando anche un goal, con il Roccella. Il suo cartellino appartiene al club di viale del Fante (ex squadra la Sampdoria) e il valore attuale è di 125mila euro (fonte: Transfermarkt.it).

Il goal di Doda: