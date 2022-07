Il Palermo-City nasce il 4 luglio

La firma sul closing c’è. Il pacchetto di maggioranza del Palermo passa al City Group. Ma per l’ufficialità si dovrà aspettare lunedì prossimo, ovvero il 4 luglio. C’è anche la comunicazione del club rosanero che ha indetto una conferenza stampa allo stadio Renzo Barbera proprio per quella data alle 11.

In mattinata, le due parti avrebbero sottoscritto i documenti necessari per l’acquisizione da parte della holding che fa a capo allo sceicco Mansour dell’80% delle quote della società di viale del Fante. La cifra sarebbe superiore ai 13 milioni di euro. Questi dettagli dovrebbero essere resi noti con maggiori dettagli lunedì prossimo.

Mirri rimane presidente

Dario Mirri, come più volte paventato, rimarrebbe presidente conservando poco meno della quota del 20% del pacchetto societario. La chiusura sarebbe stata formalizzata a Milano presso la sede della banca Lazard, a cui lo stesso presidente rosanero aveva chiesto collaborazione per trovare gli investitori giusti disposti a credere ed a scommettere in prima persona sul progetto Palermo.

Palermo entra nella galassia Manchester City

In questa maniera il Palermo entrerà il 4 luglio nella galassia, o famiglia, del Manchester City. La holding controlla altri 11 club in giro per il mondo. Il club non perderà la sua identità né tantomeno diventerà una squadra satellite dei Citizens.

Obiettivo serie A

L’obiettivo della holding è quello di portare il Palermo in serie A. Gradualmente, ma con passi al tempo stesso decisi.

Nei prossimi giorni la presentazione a Palermo

Già da lunedì prossimo, 4 luglio, è attesa la conferenza stampa in città per l’ufficializzazione ed i dettagli di tutta l’operazione che è iniziata a decollare dopo Pasqua e che ha avuto decise accelerazioni durante i play off grazie ai risultati dell’Undici di Baldini che ha vinto l’appendice portando la squadra trionfalmente in serie B con una media spettatori casalinga di oltre 32.000 persone.

Questo dato nonché lo sblocco delle quote di Di Piazza dal Tribunale di Catania la settimana scorsa hanno praticamente spianato la strada. La conferenza di presentazione dovrebbe essere proprio allo stadio Renzo Barbera che a seguito di questo accordo potrebbe anche essere ristrutturato in modo importante. La nuova proprietà non dovrà soltanto allestire una squadra competitiva per le prossime stagioni e per le ambizioni della piazza della quinta città d’Italia ma dovrà stare attenta anche all’impiantistica ed a tanti altri dettagli.

Lo stadio, il centro sportivo, argomenti importanti e non semplicemente di contorno. Chi arriverà dovrà interfacciarsi con la burocrazia. Con i nuovi proprietari che potrebbero incontrarsi col sindaco Roberto Lagalla anche per la questione stadio. Ma questo sarà tra gli argomenti da trattare dal 4 luglio in poi.