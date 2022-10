Il sindaco sulla crisi di risultati della squadra di Corini

Il momento difficile del Palermo in campionato con una serie negativa di quattro partite fatta di tre sconfitte ed un pareggio è stato uno dei temi analizzati dalla lente di ingrandimento di Rosaenero web & tv nuovo format dal sapore classico e innovativo quello che è andato in onda su blogsicilia e stadionews e su Video regione, con la conduzione di Guido Monastra affiancato da Fabrizio Vitale e con la partecipazione di Giuseppe Leone e la storica firma del giornalismo sportivo siciliano, Salvatore Geraci.

Tra gli ospiti della prima puntata anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla che è intervenuto parlando della squadra. Il primo cittadino ha detto la sua sulla crisi di risultati dell’undici allenato da Eugenio Corini. Secondo il sindaco, tifoso rosanero, con questo andazzo, il tecnico potrebbe non avere una lunga permanenza in panchina.

Lagalla “Società vorrà provare, ma chi paga sempre è il tecnico”

Queste le sue parole: “Credo che siamo in un momento difficile, certamente penso che la proprietà voglia provare e verificare almeno un’altra volta ma poi secondo me chi paga è sempre l’allenatore. E’ necessario”. Ed ha continuato: “Corini penso che non abbia avuto problemi di coraggio o di volontà ma probabilmente le risposte della squadra in questo momento dopo le prime due partite ha avuto una sequenza dei risultati non è sicuramente quella che ci attendevamo”.

Palermo-Cittadella, match della verità

Assume ulteriore importanza, quindi, la partita tra Palermo e Cittadella di questo pomeriggio al Barbera, con inizio alle 16.15, per la decima giornata. Una sfida che mette in palio punti ancora più pesanti visti i risultati di ieri che hanno visto alcune avversarie dirette centrare vittorie importanti. Il Como ha vinto 2-1 col Benevento ed ha scavalcato, sia pure con una partita in più, i rosanero relegando i siciliani in terzultima posizione. Il Perugia ha sbancato il Granillo superando 3-2 la Reggina ed avvicinando il Palermo ad una sola lunghezza.

Sullo stadio Renzo Barbera e gli Europei 2032

Il primo cittadino ha parlato dello stadio che è stato recentemente indicato dalla Figc tra le sedi ospitanti per gli Europei 2032. Se l’Italia, che si è candidata ufficialmente, dovesse ottenere l’organizzazione della massima rassegna per Nazionali a livello continentale, lo stadio Renzo Barbera ospiterebbe alcune partite.

“Abbiamo avviato un ragionamento in questi mesi con la nuova proprietà sullo stadio. Palermo, se l’Italia dovesse ospitare nel 2032 i campionati europei di calcio – spiega Lagalla -, sarebbe tra le sedi individuate dalla Uefa e dalla Figc. Bisognerebbe lavorare molto intensamente per recuperare l’impianto secondo i canoni internazionali e questo ci porterà ulteriormente ragionare con la società ancor prima dell’attuale accordo”.

Recupero degli impianti e palestre scolastiche

Ma non c’è solo il calcio e non ci sono solo gli impianti sportivi vecchi. Lagalla infatti sottolinea: “Stiamo lavorando al recupero degli impianti sportivi che si sono degradati nel tempo. Ma anche a pensare a nuove realizzazioni perché Palermo è sicuramente deficitaria e soprattutto i servizi a corredo dovranno essere pronti se effettivamente nel 2032 ci sarà questa scadenza. E’ una realtà alla quale metteremo testa il più presto possibile e posso dire che abbiamo avviato i nostri rapporti e raccordi con il Coni e ufficio scolastico regionale anche per l’utilizzazione nei quartieri delle palestre scolastiche”.