Filippi "Non dobbiamo farci prendere dalla frenesia, Monopoli forte in contropiede"

La sfida di domenica sera (20.30) mette in palio 3 punti pesantissimi

Palermo terzo con 29 punti insegue i pugliesi che hanno una lunghezza in più

Il tecnico Filippi “Abbiamo imparato dai nostri errori, non dobbiamo avere frenesia”

Rosanero al completo contro il Monopoli, convocato Lancini

Il Palermo vuole rialzarsi col Monopoli. Dopo l’amara sconfitta sul campo di Picerno, i rosanero sono pronti ad affrontare i biancoverdi pugliesi nel big match della diciassettesima giornata del girone C del campionato di serie C.

La sfida del Barbera che si gioca domenica 5 dicembre alle 20.30 mette in palio tre punti che valgono la seconda posizione in classifica. Nonché la possibilità di rimanere a contatto “visivo” dal Bari impegnato nel posticipo del lunedì sera in casa con l’Avellino.

Palermo terzo, Monopoli secondo, imbattuto da sette turni

I pugliesi sono secondi con 30 punti, uno in più del Palermo e sono imbattuti da sette giornate: non perdono dal 17 ottobre, dal derby col Foggia di Zeman. E non prendono gol da tre partite. I rosanero dopo la battuta d’arresto in Lucania sono terzi e vogliono sfruttare il fattore campo.

Filippi “Abbiamo imparato dai nostri errori”

Il tecnico del Palermo Filippi presenta la delicata sfida di domani sera. “Siamo consapevoli dei nostri errori – osserva – ma anche di aver affrontato la partita col Picerno con lo spirito giusto. Siamo stati troppo frenetici in alcune dinamiche di gioco. Ormai è andata. La testa è al Monopoli. Abbiamo lavorato sui nostri errori. Siamo consci di giocare contro una squadra che ormai è entrata nel gruppo di testa. Lo ha detto con i numeri. Una squadra forte, quadrata e che sà giocare a pallone. Serve il miglior Palermo per far punti domani.

“Guardo la mia squadra”

L’allenatore rosanero continua, rispondendo a chi aveva citato le parole di Colombo – tecnico del Monopoli – sull’eventuale pressione dovuta al fatto di essere il Palermo.

“Sono abituato – racconta – a giocare per vincere ed andare più lontano possibile. Anche la mia squadra deve fare così. Non ci poniamo limiti. Non sono abituato a parlare degli altri ed in casa degli altri. Quando lo faccio non vado ad elencare le cose che potrebbero influire negativamente o positivamente. Che sia pretattica non lo so. Noi sappiamo che dobbiamo vincere, che dobbiamo fare la nostra partita, che dobbiamo essere incisivi fin da subito, a prescindere che lo dica il mio collega o meno. Ormai ogni partita deve essere quella che permette di fare un passo in avanti e fare lo step che permette di migliorare sempre e dà più consapevolezza”.

“Non dobbiamo farci cogliere dalla frenesia”

Sul piano tattico, Filippi vuole intensità dai suoi uomini in campo fin dall’inizio. Ma avverte dai rischi della fretta. “Bisogna giocare con intensità molto alta – dice – siamo soliti farla, ma non dobbiamo cadere nella trappola della frenesia perché potremmo mostrare il fianco ad una squadra che ha nelle ripartenze la sua arma migliore oltre a saper giocare, a saper impostare e offendere. Dobbiamo essere bravi a lavorare come abbiamo preparato la partita durante la settimana, a trovare la via del gol con molta astuzia, pazienza e voglia”.

“Avversario che conosciamo”

Il Monopoli è stato battuto in Coppa Italia il 15 settembre. Finì 2-1 per i rosanero che passarono il turno approdando agli ottavi di finale. Filippi ha parlato dell’importanza di conoscere bene i pugliesi.

“È un avversario che già conosciamo – spiega – che sappiamo come gioca, quindi è un vantaggio per noi, per i ragazzi, conoscere l’avversario nei dettagli. Appunto per questo dobbiamo stare attenti. È vero che lo abbiamo battuto in Coppa Italia ma anche domani sarà una partita sofferta”.

E continua: “Ad ogni modo l’interpretazione è quella che conta: quella partita l’abbiamo affrontata bene anche se ci siamo complicati la vita per una disattenzione. Dobbiamo giocare come sappiamo fare. Credo che potremo toglierci delle soddisfazioni”.

Lancini ha recuperato, Accardi è una soluzione

Il tecnico palermitano ha poi sciolto alcuni dubbi sulle condizioni di alcuni giocatori. Primis di tutti su Lancini.

“Lancini – riferisce Filippi – ha recuperato, negli ultimi tre giorni è stato in gruppo con la squadra. Ha fatto tutto e sta bene. Accardi è una soluzione. Domani decideremo chi far giocare. C’è anche Peretti. Abbiamo tutte le soluzioni per poter schierare una formazione super competitiva”.

Sfida importante ma non ancora decisiva

Filippi ha continuato parlando dell’importanza di questa sfida ma anche in generale degli impegni che il calendario propone anche per le altre formazioni di alta classifica.

“Questa – dice – è una partita importante tra la terza e la seconda in classifica, poi si incontrano la prima con la quarta. Iniziano ad esserci dei confronti incrociati che possono delineare più del dovuto la classifica. Che sia determinante no ma può iniziare a dare un significato forte alla classifica. Sia la nostra, sia quella di lunedì tra Bari ed Avellino, così come quella della Turris (impegnato a Potenza). Dobbiamo giocare come sappiamo fare. Se lo facciamo possiamo toglierci belle soddisfazioni da qui alla fine”.

I convocati rosanero per Palermo-Monopoli

Il club rosanero ha comunicato l’elenco dei giocatori del Palermo convocati per la gara di domani, 5 dicembre, contro il Monopoli: