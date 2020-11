Seconda vittoria consecutiva per i rosanero

Successo del Palermo sulla Paganese. Sin dal fischio d’avvio dell’arbitro Fabio Natilla di Molfetta la squadra di Roberto Boscaglia ha dimostrato di avere una marcia in più rispetto agli avversari campani, nonostante nella ripresa la Paganese abbia messo un po’ sotto pressione la difesa siciliana. Secondo successo consecutivo, quindi, per i Rosanero che, in classifica, fanno un bel balzo in avanti, raggiungendo la 12esima posizione e agguantando il Catania, sconfitto di misura dal Teramo.

Al 3° Palermo già vicino al vantaggio con il colpo di testa di Andrea Saraniti, parato dal portiere Campani non senza difficoltà. All’11° minuto l’1 a 0 RosaNero: goal di Nicola Rauti, servito alla perfezione da Mamadou Kanouté. Al 18° il Palermo vicino al raddoppio con Ivan Marconi: l’ex difensore del Monza ha sfiorato il goal con il tacco.

Al 30° primo cambio forzato per il Palermo: esce per infortunio Andrea Palazzi, entra Manuel Peretti. Al 32° il raddoppio del Palermo: grande contropiede, cross di Rauti e secondo goal stagionale di Andrea Saraniti, ancora una volta di testa. Al 36° primo cartellino giallo per la Paganese: Marco Schiavino dopo un fallo su Roberto Floriano. Nel calcio di punizione conseguente Rauti ha calciato di potenza e Campani ha dovuto fare gli straordinari. Al 45° secondo cartellino giallo procurato da Floriano: ammonito il difensore centrale Emanuele Cigagna.



Al 52° accorcia le distanze la Paganese con il difensore Marco Schiavino. Al 55° entra Roberto Crivello dopo la squalifica (espulso con il Catanzaro) ed esce Niccolò Corrado. Al 57° triplo cambio per la Paganese: Scarpa per Bramati. Carotenuto per Cigagna. Cesaretti per Guadagni. Al 59° colpo di testa di Diop e parata agevole di Pelagotti. Al 68° triplice cambio per il Palermo. Dentro Luperini, Silipo e Lucca. Fuori Saraniti, Martin e Floriano. Al 77° cartellino giallo per Lorenzo Lucca. All’87° per la Paganese dentro l’attaccante Isufaj.