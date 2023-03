Serie B, il trequartista rimane indisponibile

Adesso c’è l’ufficialità: Valerio Verre non sarà disponibile per il match di Parma valido per la 31ma giornata del campionato di serie B che si giocherà sabato 1 aprile alle 14.

A confermarlo il Palermo con una nota. Il trequartista non era stato inserito nella lista dei convocati ma ieri, durante la conferenza pre-gara, il tecnico Eugenio Corini nutriva qualche chance di poterlo aggregare in “corsa”.

Speranze che sono andate vane. Il giocatore, a causa di un attacco influenzale con febbre, non sarà disponibile per l’attesa sfida che mette in palio punti pesanti nella bagarre per i play off promozione. Questo nonostante ieri fosse sfebbrato. Assenza pesante, quindi, quella del numero 26 rosanero che dal suo arrivo in squadra, a fine gennaio, ha messo a segno due reti, una da centrocampo al Frosinone nel match del 18 febbraio scorso finito 1-1 e l’altra nella roboante vittoria per 5-2 sul Modena dello scorso 17 marzo.

Rifinitura mattutina

Seduta di rifinitura mattutina in Emilia per il Palermo. I rosanero allenati da Eugenio Corini hanno svolto un lavoro di attivazione e reattività, una partita a campo ridotto e palle inattive a favore.

Emergenza in difesa

Le assenze di Nedelcearu, tornato dalla convocazione in nazionale romena ieri sera ed oggi con la febbre, Marconi e Sala sono importanti. Soprattutto al centro della linea arretrata. A Girona, durante il ritiro della settimana scorsa, il tecnico Corini ha lavorato con i centrali Graves, Orihuela, provando anche Lancini e Buttaro.

I convocati di Corini per Parma

Sono venti i calciatori rosanero che si trasferiranno a Parma in vista del match di sabato pomeriggio.

Portieri : 1 Grotta; 12 Massolo; 22 Pigliacelli.

: 1 Grotta; 12 Massolo; 22 Pigliacelli. Difensori : 2 Graves; 4 Orihuela, 11 Masciangelo, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37 Mateju, 79 Lancini.

: 2 Graves; 4 Orihuela, 11 Masciangelo, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37 Mateju, 79 Lancini. Centrocmapisti : 5 Gomes, 8 Segre, 21 Damiani, 28 Saric.

: 5 Gomes, 8 Segre, 21 Damiani, 28 Saric. Attaccanti: 7 Tutino, 9 Brunori, 19 Vido, 27 Soleri, 30 Valente, 42 Lo Coco.

Convocato anche Samuele Lo Coco (2004), attaccante della Primavera rosanero, che indosserà la maglia numero 42.

Stulac inzia percorso riabilitativo a Manchester, Elia recupero a Bergamo. Bettella, Broh, Sala fanno una settimana di recupero. Nedelcearu è tornato ieri sera ed era con la febbre

Di Mariano ha avuto problemi al ginocchio ed ha ancora fastidio, lo staff sanitario approfondirà con esami strumentali.

Al Tardini arbitra Massimi

Luca Massimi arbitrerà il Palermo. Per lui è la quarta direzione di gara con i rosanero in campo in questa stagione. La più recente è stata quella di Cittadella (chiusa 3-3), le altre volte sono state le sfide a Reggio Calabria (3-0 per la Reggina) e quella interna col Bari (vittoria per 1-0). A coadiuvare il direttore di gara della sessione di Termoli ci saranno gli assistenti di linea Del Giudice e Di Monte. Quarto uomo: De Angeli. Al Var toccherà a Mazzoleni. Suo assistente (Avar) Bresmes.

Corini, al quale è stata ridotta la squalifica da 2 ad 1 giornata e che quindi sarà in panchina regolarmente al Tardini, ritroverà l’arbitro che lo ha espulso a Cittadella.