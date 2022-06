Il Tribunale di Catania ha accolto la richiesta di Mirri

Il Tribunale di Catania ha accolto la richiesta del presidente Dario Mirri ed ha sbloccato le quote del Palermo per il contenzioso tra Hera Hora e Italplaza Sports Llc. Deliberato, dunque, il dissequestro dei beni di Hera Hora, società in liquidazione che controlla al momento il club di viale del Fante.

Il sequestro riguardava le quote del Palermo Fc fino ad un importo di 2,35 milioni di euro. La società rosanero, nei giorni scorsi, era pronta a sbloccare la situazione versando la somma per procedere speditamente verso il sospirato closing con la holding.

La querelle tra Mirri e Di Piazza continuerà in tribunale il prossimo 5 luglio ma sarà adesso una questione del tutto personale che non riguarderà il club. La vicenda era iniziata il 25 febbraio quando il Tribunale del capoluogo etneo sequestro 2,35 milioni di euro di beni della Hera Hora s.r.l. Questo in seguito, tuttavia al rigetto integrale del primo grado in cui Di Piazza, l’ex vicepresidente rosanero, chiedeva il sequestro di 11,9 milioni di euro.

Closing tra Palermo e City Group senza ostacoli

Con queste prospettive non dovrebbero esserci più ostacoli verso l’annuncio della chiusura della trattativa tra il Palermo ed il City Group. Annuncio ufficiale atteso tra fine mese ed il primo luglio.

A questo punto la società rosanero potrebbe anche passare ufficialmente alla holding che fa capo allo sceicco Mansour che detiene il Manchester City ed altri 10 club in tutto il mondo già entro la fine della settimana. Ma l’annuncio dovrebbe comunque arrivare entro i primi giorni di luglio. Ci vorrà ancora un po’ di pazienza ma ostacoli, all’orizzonte dovrebbero essere superati.

Il Palermo iscritto ufficialmente in serie B

Intanto, nuovo passo ufficiale per la prossima stagione: il Palermo ha presentato la documentazione per l’iscrizione alla serie B 2022-23. Il club rosanero ha formalizzato l’invio dei documenti necessari e della fideiussione come atto preliminare per poter essere ai nastri di partenza della cadetteria che scatterà il prossimo 13 agosto.

Non c’è nessuna sorpresa per quanto riguarda le 20 iscritte alla serie B. L’organico è stato confermato ed anche la Reggina, l’unica traballante, ha presentato il necessario per la partecipazione.

La palla, adesso, è passata alla Covisoc, ovvero alla commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche, che esaminerà le domande e le relative documentazioni. In caso di criticità (irregolarità ed altro) tale commissione si esprimerà entro il primo di luglio. Eventuale ricorso si potrà presentare entro il 6 luglio. Due giorni dopo, l’8 luglio, saranno assegnate le licenze.

Ecco l’organico completo della serie B 2022-23: Ascoli, Bari, Benevento, Brescia, Cagliari, Cittadella, Como, Cosenza, Frosinone, Genoa, Modena, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Reggina, Spal, Sudtirol, Ternana e Venezia.