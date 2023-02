Palermo-Ternana, dove vederla in Tv e streaming

Serie B, siciliani a caccia dei tre punti

Torna in casa il Palermo che, dopo aver pareggiato sul campo del Sudtirol sabato scorso, riceve al Renzo Barbera la Ternana nel turno infrasettimanale del campionato di serie B. Il match si gioca martedì 28 febbraio alle 20.30.

In palio tre punti pesanti che possono dare ai rosanero lo slancio per poter entrare e provare a rimanere nella zona play off.

Per l’occasione il tecnico Eugenio Corini ritrova sia Valerio Verre che Nicola Valente assenti a Bolzano col Sudtirol sabato scorso ma recuperati anche se non del tutto al meglio. Soprattutto se ci si riferisce a Verre che ha ancora fastidi dai postumi dell’influenza e della febbre ma che, come ha detto l’allenatore che non siederà sulla panchina perché squalificato, potrebbe comunque essere impiegato.

Sospiro di sollievo, invece, per Simon Graves e Marco Sala. Gli esami strumentali non hanno riscontrato lesioni muscolari per i due giocatori che nella partita precedente sono stati costretti ad uscire per infortunio nei primi minuti di partita.

Palermo in campo per tornare a vincere

Il Palermo con la Ternana chiude un intenso mese di febbraio dove ha sempre affrontato formazioni che la precedono in classifica vincendo con la Reggina (2-1), perdendo con il Genoa (2-0) e pareggiando per 1-1 sia con il Frosinone capolista che con il Sudtirol quinto.

I rosanero non vincono da tre partite ed è indubbio che una affermazione rilancerebbe le loro quotazioni per il raggiungimento dei play off promozione.

I siciliani occupano la nona posizione in classifica ed hanno 36 punti, uno in meno rispetto a Parma e Cagliari che occupano gli ultimi posti liberi per gli spareggi per la A.

Il successo servirebbe non solo per dare la consacrazione definitiva alla squadra ma anche per “vendicare” la scoppola rimediata nel match di andata quando la Ternana rifilò un perentorio 3-0 senza appello ai siciliani. Anche la Ternana, però, è alla ricerca della vittoria dopo due sconfitte di fila. Gli umbri hanno 34 punti e sono undicesimi.

Oltre 4.000 biglietti venduti

Non ci sarà il pienone, né tanto meno il record stagionale di oltre 27.000 spettatori fatto registrare col Frosinone. Il dato attuale parla di oltre 4.000 tagliandi venduti. Dovrebbero essere almeno 16mila i presenti al Barbera, inclusi, naturalmente, gli abbonati. Il numero potrebbe crescere e comunque non sarebbe male visto che si tratta di una sfida infrasettimanale. Chi acquisterà i tagliandi per questa partita avrà uno sconto del 40% sui tagliandi del match con il Modena di metà marzo che segnerà il ritorno dei siciliani in casa dopo le trasferte di Pisa e Cittadella.

Palermo-Ternana, dove vederla in Tv e streaming

Come di consueto, chi non andrà allo stadio, avrà la possibilità di assistere alla partita ovunque si trovi tramite abbonamento a Sky, Dazn ed Helibz Live.

Queste piattaforme sono disponibili non solo su smart tv ma anche tramite App su dispositivi iOS ed Android. Anche in streaming Sky Go Now. La partita è visibile anche su Onefootball in modalità singolo acquisto.

Palermo-Ternana, i convocati di Corini, tornano Verre e Valente

Questi i calciatori rosanero convocati per la gara contro la Ternana. Tornano Verre e Valente anche se come lo stesso allenatore del Palermo Eugenio Corini è più probabile che l’esterno destro possa giocare dal primo minuto mentre il fantasista proveniente dalla Sampdoria ed arrivato a gennaio durante la sessione invernale del calciomercato possa partire dalla panchina.

Non sarà in panchina Eugenio Corini, squalificato, a seguito dell’ammonizione da diffidato nel match col Sudtirol. Al suo posto il vice, Salvatore Lanna.

Portieri : 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli

: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli Difensori : 4 Orihuela, 11 Masciangelo, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37 Mateju, 48 Bettella, 79 Lancini

: 4 Orihuela, 11 Masciangelo, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37 Mateju, 48 Bettella, 79 Lancini Centrocampisti : 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 21 Damiani, 26 Verre, 28 Saric, 30 Valente

: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 21 Damiani, 26 Verre, 28 Saric, 30 Valente Attaccanti: 7 Tutino, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri.

Lucarelli torna allenatore della Ternana

Cristiano Lucarelli torna sulla panchina della Ternana. A ufficializzarlo all’Ansa è stato il presidente del club rossoverde Stefano Bandecchi. “Si stanno perfezionando in queste ore i documenti per consentire al tecnico di tornare a guidare la squadra e partire per la trasferta di Palermo” ha detto. “Se sono soddisfatto del ritorno di Lucarelli? Le partite vanno vinte e quindi glielo dirò tra 12 gare”, ha aggiunto Bandecchi.

L’allenatore torna sulla panchina della Ternana tre mesi dopo l’esonero e in seguito alle dimissioni di Aurelio Andreazzoli, rassegnate sabato al termine del match casalingo perso contro il Cittadella per 1-2.

Lucarelli era in panchina ad inizio ottobre quando nella sfida di andata gli umbri si imposero al Libero Liberati sui rosanero per 3-0.

Al Barbera arbitra Miele

Diramate le designazioni arbitrali. Gianpiero Miele della sezione di Nola dirigerà Palermo-Ternana. Guardialinee Lombari e Pagnotta. Quarto uomo Mirabella. Al Var Marini, Avar Marinelli.