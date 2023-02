Serie B, Verre e Valente sono convocati

Sospiro di sollievo per il tecnico del Palermo Eugenio Corini. Gli esami strumentali su Simon Graves e Marco Sala non hanno evidenziato lesioni muscolari. I due giocatori hanno, così, proseguito il loro percorso fisioterapico.

C’era apprensione per i due giocatori rosanero usciti nei primi minuti della partita di sabato scorso col Sudtirol. Due tegole che hanno cambiato anche in corsa i piani del tecnico. Poi un gol di Soleri ha rimediato allo svantaggio iniziale di Cissè ed i siciliani hanno ugualmente portato a casa un prezioso pareggio.

Ad ogni modo i due non sono stati convocati per l’imminente sfida con la Ternana di martedì 28 febbraio. Una sfida importante che può dire se i siciliani sono pronti per entrare nella zona play off.

Palermo-Ternana, i convocati di Corini, tornano Verre e Valente

Questi i calciatori rosanero convocati per la gara contro la Ternana. Tornano Verre e Valente anche se come lo stesso allenatore del Palermo Eugenio Corini è più probabile che l’esterno destro possa giocare dal primo minuto mentre il fantasista proveniente dalla Sampdoria ed arrivato a gennaio durante la sessione invernale del calciomercato possa partire dalla panchina.

Non sarà in panchina Eugenio Corini, squalificato, a seguito dell’ammonizione da diffidato nel match col Sudtirol. Al suo posto il vice, Salvatore Lanna.

Portieri : 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli

: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli Difensori : 4 Orihuela, 11 Masciangelo, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37 Mateju, 48 Bettella, 79 Lancini

: 4 Orihuela, 11 Masciangelo, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37 Mateju, 48 Bettella, 79 Lancini Centrocampisti : 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 21 Damiani, 26 Verre, 28 Saric, 30 Valente

: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 21 Damiani, 26 Verre, 28 Saric, 30 Valente Attaccanti: 7 Tutino, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri.

Lucarelli torna allenatore della Ternana

Cristiano Lucarelli torna sulla panchina della Ternana. A ufficializzarlo all’Ansa è stato il presidente del club rossoverde Stefano Bandecchi. “Si stanno perfezionando in queste ore i documenti per consentire al tecnico di tornare a guidare la squadra e partire per la trasferta di Palermo” ha detto. “Se sono soddisfatto del ritorno di Lucarelli? Le partite vanno vinte e quindi glielo dirò tra 12 gare”, ha aggiunto Bandecchi.

L’allenatore torna sulla panchina della Ternana tre mesi dopo l’esonero e in seguito alle dimissioni di Aurelio Andreazzoli, rassegnate sabato al termine del match casalingo perso contro il Cittadella per 1-2.

Lucarelli era in panchina ad inizio ottobre quando nella sfida di andata gli umbri si imposero al Libero Liberati sui rosanero per 3-0.

Al Barbera arbitra Miele

Diramate le designazioni arbitrali. Gianpiero Miele della sezione di Nola dirigerà Palermo-Ternana. Guardialinee Lombari e Pagnotta. Quarto uomo Mirabella. Al Var Marini, Avar Marinelli.