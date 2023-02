Serie B, i rosanero chiudono il tour de force di febbraio

Ternana dopo il Sudtirol. Nemmeno il tempo di riposare dalle fatiche del Druso che il Palermo è già proiettato per la sfida del Barbera che si gioca martedì 28 febbraio alle 20.30 in occasione della ventisettesima giornata del campionato di serie B.

Un turno infrasettimanale che arriva in un momento particolare. Il Palermo farà sicuramente i conti con l’infermeria. Gli infortuni nella prima metà del primo tempo della sfida di sabato scorso con il Sudtirol a Graves e Sala si sommano alle assenze di Valente e Verre. Anche se quest’ultimi dovrebbero comunque essere tra i convocati del tecnico Eugenio Corini per la sfida agli umbri. Tale lista verrà diramata nelle prossime ore. Verre, out per la trasferta di Bolzano a causa di uno stato influenzale con febbre, ieri ha svolto un lavoro differenziato programmato, Valente invece, assieme a Bettella, si è allenato domenica in gruppo al Tenente Onorato di Boccadifalco.

E sempre nelle prossime ore si dovrebbe conoscere l’entità degli infortuni di Graves e di Sala che sicuramente non saranno tra i convocati.

Palermo chiude un intensissimo febbraio

Il Palermo chiude un mese di febbraio piuttosto intenso nel quale ha affrontato le squadre più forti del campionato cadetto e che precedono in classifica Brunori e compagni.

Il bilancio fin qui è in parità. E tutto sommato positivo. Una vittoria con la Reggina per 2-1, una sconfitta al Ferraris col Genoa per 2-0 e due pareggi consecutivi per 1-1 con la capolista Frosinone ed il solido Sudtirol. Cinque punti pesanti che permettono fin qui ai siciliani di stazionare in nona posizione ad una sola lunghezza dalla zona play off. Ed in caso di vittoria con gli umbri, i rosanero potrebbero ritornare nelle parti più nobili della graduatoria. A tal proposito si deve fare attenzione alle sfide tra Parma e Pisa e tra Cagliari e Genoa. Gli uomini di Corini potrebbero approfittare di alcuni risultati positivi.

Con la Ternana la squadra palermitana ha l’obiettivo dei tre punti per entrare tra le prime otto e poi per prendersi la rivincita della sciagurata partita di andata. Lo scorso 8 ottobre, infatti, la squadra allenata da Corini perse nettamente al Libero Liberati col punteggio di 3-0. Questo match è stato preso come termine di paragone anche dal tecnico. Il punto più basso della sua gestione. Da li tante contestazioni. Poi pian piano la squadra ha cominciato ad accelerare la sua metamorfosi. Una crescita lenta certificata però dai numeri: 24 punti nelle 19 partite del girone di andata, già 12 messi in cascina nelle prime 7. Nel girone di andata, allo stesso punto, il Palermo aveva raccolto appena 7 punti.

Occasione per i rosanero

Adesso, a distanza di quattro mesi e mezzo abbondanti, la situazione in classifica è capovolta: Palermo nono con 36 punti, Ternana undicesima a due lunghezze. I rosa, se vogliono decollare, devono battere un’avversaria che appare in difficoltà. Dopo la sconfitta interna col Cittadella di sabato scorso il tecnico Aurelio Andreazzoli ha rassegnato le sue dimissioni. Essere cinici, dunque, sarà fondamentale. E probabilmente dovrà essere un’ulteriore sfumatura di crescita.

Oltre al pubblico del Barbera, per provare a sfruttare il fattore campo, la squadra può contare su una buona solidità e sui gol de Edoardo Soleri. A febbraio il “bomber di scorta” è tornato a segnare. Due volte con 4 punti in dote grazie al 2-1 sulla Reggina ed al pareggio di sabato col Sudtirol. La coincidenza è favorevole: si è fermato Brunori, che non segna dal 5 febbraio alla Reggina, e l'”apriscatole” (12 volte a segno nella scorsa stagione sempre da subentrato) è tornato a fare gol. Naturalmente sempre da sostituto.

Se i rosanero vogliono certificare il salto di qualità non possono mancare l’appuntamento con la vittoria che manca proprio da tre turni. E non devono esserci distrazioni. Approcci come a Genova o a Bolzano (o ancora Perugia) devono essere cancellati. Eliminati. Cestinati.

Chiamata per la sfida il Modena

Il club di viale del Fante chiama a raccolta il pubblico. Sconto del 40% sui biglietti della sfida col Modena del prossimo 17 marzo per chi sarà allo stadio ad assistere la partita con la Ternana.

I rosa dopo la partita con gli umbri disputerà due trasferte delicate a Pisa e Cittadella per tornare tra le mura amiche nella seconda parte del mese prossimo.

Il Palermo lancia l’iniziativa intitolata “Sempre al tuo fianco”, una promozione che consente ad abbonati e possessori di biglietto di acquistare poi un titolo a un prezzo agevolato per la gara casalinga successiva, Palermo-Modena, prevista per venerdì 17 marzo alle 20.30.

Chiunque sarà in possesso di un titolo d’ingresso per il match contro la Ternana, potrà infatti godere di uno sconto del 40% per sostenere la squadra nel prossimo turno in casa. In particolare, gli abbonati, automaticamente già beneficiari del benefit, potranno condividere il codice legato al proprio abbonamento con un amico o un parente non abbonato per consentirgli di acquistare un biglietto al 40% di sconto nella partita contro il Modena, in qualsiasi settore.

Lo stesso potrà fare chi non è abbonato e compra il biglietto per la Ternana: con il codice del proprio biglietto, sarà possibile acquistare per sé stessi un biglietto scontato per il Modena, o cedere il codice e farlo acquistare a qualcun altro, in qualsiasi settore. Per usufruire della promozione sarà quindi importante conservare il biglietto della partita con la Ternana, che riporta il codice valido per l’acquisto del biglietto scontato per la partita contro il Modena.

Il benefit è valido anche per chi acquista il biglietto del match contro la Ternana con la propria fidelity card.

Il codice sconto sarà valido anche per chi, in possesso di abbonamento o biglietto, per qualsiasi motivo non avrà modo di partecipare fisicamente alla partita contro la Ternana.

