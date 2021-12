Pallamano, serie A1 maschile

Albatro sul parquet del Sassari per la penultima di andata

Derby delle isole con i sardi al terzo posto in classifica

Il tecnico Vinci vuole concentrazione “Nessuno pensi a sfida col Carpi”

In A1 femminile, Erice a Cassano Magnago per sbloccarsi

In A2 maschile c’è il derby tra Ragusa e Palermo, in palio il secondo posto

Ultima trasferta del 2021 per l’Albatro che domani – sabato 11 dicembre alle 18.30 – sarà ospite del Sassari nel derby delle isole della dodicesima, e penultima, giornata di andata del massimo campionato nazionale di pallamano maschile.

Sulla carta, la sfida ai sardi allenati da Umberto Bronzo è una sfida impossibile. I siracusani, ultimi con soli due punti conquistati, si troveranno di fronte la terza forza del campionato.

Al Palasantoru va in scena la penultima giornata di andata e per gli uomini di Peppe Vinci si chiude la lunga trasferta con tre partite lontano dalle mura amiche.

Vinci, tecnico dell’Albatro “Nessuno pensi alla sfida col Carpi”

“Andiamo a Sassari con una convinzione – dice il tecnico Peppe Vinci – nessuno pensi alla partita con il Carpi. Domani ci giochiamo la nostra partita e lo faremo con l’impegno di sempre. All’ultima di andata contro una nostra diretta concorrente penseremo soltanto da lunedì. Il campionato è ancora lungo e sbaglia chi pensa ad un Albatro spacciato. I ragazzi stanno dando il massimo nonostante la serie di infortuni. È una squadra che riesce a soffrire e sono certo che saremo lì a vendere cara la pelle fino alla fine di questo campionato”.

La squadra parte oggi per la Sardegna. Ieri sera rifinitura al Pala Pino Corso.

Bobicic “Non ci risparieremo”

Marko Bobicic, analizza la sfida di domani: “Andiamo a giocare contro una squadra costruita per vincere e formata da ottimi giocatori. Noi, però, come abbiamo fatto contro tutte le grandi del campionato, non ci risparmieremo sicuramente. A Sassari vogliamo giocarci una partita attenta e ordinata. Testa al match e determinazione per mettere in difficoltà i padroni di casa. Partita dopo partita – conclude il terzino montenegrino in forze all’Albatro – non si pensa a quello che è stato e neanche a quello che dobbiamo fare. Questo lo spirito”.

Serie A1 donne, Erice a Cassano Magnago per sbloccarsi

Penultima di andata anche nel campionato di serie A1 femminile dove l’Ac Life Style Handball Erice proverà a sbloccarsi. Le arpie giocheranno a Cassano Magnago domani, sabato 11 dicembre, alle 15 con l’imperativo di vincere. Le neroverdi sono in serie negativa da 5 partite (3 pareggi e due sconfitte) e con 8 punti in classifica sono in settima posizione.

Col Cassano Magnago è una sfida spareggio: anche le padrone di casa hanno totalizzato, finora, 8 punti. In palio la sesta posizione nonché la possibilità di rimanere in scia nella zona play off.

Una prima parte di campionato non sempre all’altezza delle aspettative “soprattutto non siamo partite con il piede giusto: poca concentrazione e troppi errori in campo” ha sottolineato Domenica Satta. “La partita contro il Cassano – continua – ci serve per prendere una boccata di ossigeno, rialzarci e guardare positivamente il girone di ritorno. La squadra del Cassano Magnago è giovane, fresca, veloce. Sono ragazze cresciute insieme, agguerrite e quindi per noi non sarà una partita facile e dovremo scendere in campo con il cuore e con la testa”.

In A2 maschile derby d’alta classifica tra Palermo e Ragusa

Ragusa-Palermo Pallamano è sicuramente la sfida di cartello dell’ottava giornata di andata del girone C del campionato nazionale di serie A2. Il match si disputerà domani alle 19 ed è una sorta di spareggio per la seconda posizione dietro alla corazzata Fondi che naviga a punteggio pieno.

I rosanero di Ninni Aragona, dopo aver perso alla prima giornata proprio contro il Fondi, hanno inanellato cinque vittorie consecutive e sono a caccia della sesta.

Gli iblei, appaiati in classifica al Palermo, hanno perso finora una sola volta sempre contro lo schiacciasassi Fondi. Match alla vigilia molto incerto.

Domenica il resto del programma

Domenica 12 dicembre si disputerà il resto della giornata. L’Aetna Mascalucia riceve il Fondi alle 16. Due derby arricchiscono il palinsesto: Giovinetto Petrosino-Girgenti alle 17 con in palio punti salvezza, mentre alle 18 l’Heanna riceve il Darwin Technologies Mascalucia.