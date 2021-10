Venerdì 22 ottobre al PalaCardella debutto europeo per le Arpie

L’Erice riceverà le israeliane del Maccabi Arazim Ramat

Le due partite si giocheranno al PalaCardella il 22 e 23 ottobre alle 18

Ingresso all’impianto previo prenotazione ed esibizione del green pass

Debutto europeo per l’Ac Life Style Handball Erice che si prepara per un fine settimana di caratura internazionale da ricordare. Venerdì 22 ottobre, alle 18, infatti, riceverà al PalaCardella, le israeliane del Maccabi Arazim Ramat Gan per la sfida di andata del primo turno della European Cup di pallamano femminile.

Le arpie si sono qualificate a questa competizione grazie al quarto posto ottenuto, essendo eliminate in semifinale dal Salerno che vinse lo scudetto, nella scorsa stagione in massima serie al loro debutto in A1.

Gonzalez “Loro squadra esperta ma giochiamo in casa”

A due giorni da questa prima sfida europea nella giovanissima storia del club neroverde fondato nel 2019, il tecnico Nando Golnzales, dice: “Sarà un piacere disputare queste partite e competeremo contro una squadra che ha più esperienza di noi ma giocheremo a casa con il sostegno del nostro amato pubblico e quindi proveremo a vincere”.

Anche il ritorno di questa sfida si giocherà in casa. Sabato 23 ottobre, sempre alle 18, si disputerà l’altra sfida decisiva per il passaggio del turno di quella che è la terza competizione continentale.

Ingresso su prenotazione ed esibizione green pass

Il pubblico potrà accedere prenotando il posto al numero 3516624608 ed esibendo il green pass. Inoltre, le partite dell’European Cup saranno visibili in diretta sulla pagina Facebook della Handball Erice.

Mercoledì subito campionato

Un impegno abbastanza importante e settimane intense per le Arpie che, oltre a giocare venerdì e sabato, torneranno in campo mercoledì 27 ottobre alle 17 per tuffarsi nuovamente nel campionato ed affrontare sempre in casa l’ostico Pontinia. La squadra di Latina precede le siciliane in graduatoria di due punti avendo ottenuto 3 vittorie ed un pareggio. Il Pontinia ha fermato, infatti, corazzata Salerno alla seconda giornata.

Poi, sabato 30 ottobre, l’Erice sarà fuori casa ospite del Leno. Le neroverdi, attualmente quinte in campionato dopo quattro giornate, puntano a conquistare punti pesanti per continuare l’avanzata in classifica.