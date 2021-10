Superato lo Strasburgo per 14-10, sabato c'è il Sabac

A porte chiuse, il Telimar doma lo Strasburgo 14-10 con un avvio sprint

Poker per Mario Del Basso ed Andrija Basic

Domani alla piscina Olimpica, palermitani giocano con il Sabac

Se vincono c’è la qualificazione ai quarti di finale

Parte col piede giusto la seconda fase della Len Euro Cup per il Telimar. Alla piscina Olimpica, chiusa al pubblico perché manca l’agibilità, la squadra allenata da Marco Baldineti si impone per 14-10 lo Strasburgo.

Esame di francese superato, dunque, per la compagine palermitana che domani 9 ottobre, giocherà col Sabac, sconfitto di misura per 8-7 dagli ungheresi dello Zuglo Budapest. In caso di vittoria, il Telimar vola ai quarti di finale.

Una “festa” a porte chiuse

Festa amara per il Telimar che se può gioire dal punto di vista sportivo per un successo di prestigio contro una squadra esperta come quella transalpina, ha il grosso rammarico di aver disputato questa prima giornata del girone in casa ma a porte chiuse. Il presidente del club dell’Addaura, Marcello Giliberti spera che la situazione possa essere risolta per domani in modo tale che la seconda giornata del raggruppamento, possa avere il conforto del pubblico. In ballo la capienza ridotta a 490 posti.

Telimar ancora imbattuto in stagione

Dopo aver vinto il girone di Coppa Italia a Siracusa che ha qualificato i palermitani ai quarti di finale, ed aver superato a punteggio pieno anche il primo girone della Len Euro Cup a Sebenico, Lo Cascio e soci continuano la loro striscia di imbattibilità in questo scorcio iniziale stagionale a 9 (in mezzo anche il successo col Metanopoli all’esordio in campionato). Il Telimar comincia ad intravedere un nuovo storico traguardo: i quarti di finale della competizione continentale.

Il sette di Baldineti vola in avvio

La sfida con i transalpini dello Strasburgo parte come meglio non poteva: Vlahovic su rigore, Occhione con l’uomo in più, Basic e Del Basso portano il Telimar sul 4-0 verso la fine del primo quarto. C’è la punta d’orgoglio degli ospiti che con Valentino e Buha dimezzano lo svantaggio nel finale di frazione.

Poi è un tiro e molla: Marziali (uomo in più) e Del Basso segnano ancora, i francesi con i soliti Valentino e Buha tornano a -2. Segna ancora Basic, poi Canovas segna l’7-5. Marziali fissa il punteggio sull’8-5, punteggio con il quale si va a riposo.

Controllo nella seconda metà della partita

Basic e Lo Dico dilagano ad inizio del terzo tempo portando i palermitani sul 10-5. Poi è quasi accademia con un controllo senza patemi d’animo. La partita prosegue con alternanza di reti fino al 14-10 che regala i primi tre punti al Telimar.

Poker per Del Basso e Basic

Festa del gol per i palermitani con sicuri protagonisti Mario Del Basso ed Andrja Basic autori di un poker a testa. Sono stati loro i terminali offensivi del gioco di Baldineti che, partita dopo partita, sta sempre più oleando gli schemi. Doppietta per Luca Marziali, poi reti singole per Francesco Turchini, Riccardo Lo Dico, Davide Occhione, ed Andrja Vlahovic.