Buona la prima per gli aretusei

Parte bene l’Ortigia che debutta al meglio tramortendo la neopromossa compagine laziale

Tutto facile per gli aretusei che ipotecano la vittoria fin dalle prime battute

Triplette di Vidovic, Klikovac, Gallo e Napolitano, doppiette per Di Luciano e Ferreri

Parte col piglio giusto il campionato di serie A1 maschile dell’Ortigia che in casa alla piscina Caldarella travolge la neopromossa Anzio per 17-9 al termine di una sfida a senso unico che i romani provano a riaprire nel secondo quarto. Poi un vero e proprio assolo degli aretusei che conquistano i primi tre punti in campionato.

Quello tra Ortigia ed Anzio è stato il match di chiusura della prima giornata del massimo campionato nazionale di pallanuoto maschile.

Partenza al fulmicotone

Biancoverdi, dopo le ottime prove offerte in Coppa Italia ed Euro Len Cup con tanto di rispettive qualificazioni ai quarti di finale ed alla seconda fase, ingranano subito sull’acceleratore ed in meno di due minuti volano sul 3-0 con Vidovic, Gallo e Ferrero. La Penna accorcia per i laziali ma Klicovac ristabilisce le distanze.

Reazione Anzio

Dopo una rete di Condemi che porta gli uomini di Stefano Piccardo avanti di 4 gol, gli ospiti si svegliano e segnano due reti di fila con Fratacangeli e Giorgetti. Napolitano allunga ancora per l’Ortigia, poi Gandini porta il punteggio sul 6-4.

Allungo decisivo Ortigia

I padroni di casa vincono la partita nella terza frazione segnando ripetutamente ed allungando fino al 12-5. Segnano Vidovic, Gullo e Napolitano. Gli ospiti rispondono con Gandini ma devono subire altre marcature di Klicovac (due volte) e Ferrero. In mezzo una rete di Grossi.

Nel finale accademia siracusana

Ben otto reti nell’ultimo parziale che si chiude 5-3 per l’Ortigia e sugella un successo praticamente mai messo in discussione.

Una doppietta di Giorgetti ed una rete di Cunko rendono il passivo meno pesante.

A fine match, tre marcature per Vidovic, Klikovac, Gallo e Napolitano testimoniano l’equilibrio del gioco voluto da Piccardo. Alla festa del gol hanno partecipato anche Di Luciano e Ferreri con 2 reti e Condemi con 1.

Testa a Budapest

L’Ortigia adesso pensa alla trasferta di Budapest dove giocherà la seconda fase di Len Euro Cup. Il sette di Piccardo è stato inserito nel girone con Solaris (Croazia), Vasas (Ungheria) e Sabadell (Spagna) dall’8 al 10 ottobre. Passano ai quarti di finale le prime due di ogni girone. Nell’altro che si giocherà a Palermo, il Telimar affronterà Strasburgo (Francia), Sabac (Serbia) e Vasatus (Ungheria).