Squadra in cerca della prestazione

Domani alle 20 la sfida in trasferta a Brescia per ritorno semifinali scudetto

Partita sarà preparazione per proseguimento play off

Il sette di Baldineti è ora alla caccia della qualificazione in Champions

A Brescia per onorare la vasca ma anche per preparare il proseguimento dei play off che potrebbero regalare un grande sogno: la prima storica qualificazione alla Champions. E domani sera (inizio alle 20, arbitri Severo ed Ercoli) contro la corazzata An Brescia, il Telimar Palermo punterà alla prestazione nel ritorno delle semifinali scudetto di pallanuoto maschile per saggiare i propri limiti.

La squadra allenata da Marco Baldineti è ugualmente motivata nonostante il 7-12 subito in casa mercoledì nell’andata per confermare le ottime performance che hanno permesso loro di disputare una stagione storica coronata con l’accesso alle semifinali scudetto ed il terzo posto in Coppa Italia.

La sfida alla Piscina del Centro Natatorio di Mompiano, non può che essere vista così dal club dell’Addaura che guarda avanti per poi giocarsi il terzo posto che dà accesso alla massima competizione europea per club.

Giliberti “Gruppo è coeso e motivato”

Il presidente del Telimar Marcello Giliberti è pronto e sottolinea: “Dopo il risultato di gara 1 andiamo a Brescia per replicare queste nostre belle performance, ma soprattutto per affinare la preparazione e gli schemi in vista della fase finale play off, che inizierà già mercoledì 19. Il gruppo è coeso e motivato, determinato nel continuare a far bene in queste restanti 3-4 partite, per chiudere alla grande questo esaltante Campionato e con l’obiettivo di ottenere il pass per la Champions 2021/2022”.

La stagione non finisce domani

Al di là del risultato di domani sera, il Telimar continuerà la stagione anche in caso (probabilissimo) di eliminazione dal Brescia. C’è, infatti, la finale, al meglio delle 5 gare, per il terzo posto che dà diritto alla partecipazione alla Champions. Chi perderà, invece, avrà un posto in Euro Cup o nella Coppa Len, sempre in Europa.

Quasi certamente, la sfidante per l’accesso alla prestigiosa kermesse continentale sarà il Savona che mercoledì, nel match di andata, ha ceduto in casa il passo ai campioni d’Italia in carica del Recco per 14-6.

Le probabili formazioni

AN Brescia: 1.Del Lungo, 2.Dolce, 3.Presciutti, 4.Lazic, 5.Jokovic, 6.Nikolaidis, 7.Renzuto Iodice, 8.Cannella, 9.Alesiani, 10.Vlachopoulos, 11.Di Somma, 12.Gitto, 13.Gianazza – Allenatore: Alessandro Bovo.

Telimar Palermo: 1.Nicosia, 2.Del Basso, 3.Galioto, 4.Di Patti, 5.Occhione, 6.Vlahovic, 7.Fabiano, 8.Marziali, 9.Lo Cascio, 10.Damonte, 11.Lo Dico, 12.Migliaccio, 13.Washburn – Allenatore: Marco Baldineti.

Arbitri: Alessandro Severo, di Roma, e Marco Ercoli, di Montelparo (FM) – Delegato: Enzo Carannante, di Torino.