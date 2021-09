Le due squadre palermitane inserite nel girone M al via il 16 ottobre

Diramati i calendari delle serie nazionali debutto fuori casa per Saber e Partinico

La sfida tutta palermitana si giocherà il 4 dicembre per l’ottava giornata

Tanti i derby siciliani con nove squadre isolane nel girone M

Gruppo Saber Palermo a Tremestieri Etneo con la Us Universal Catania, Mam Provenzano Partinico a Vibo Valentia. Questa la prima giornata del girone M del campionato nazionale di serie B di pallavolo maschile per le due squadre palermitane al via nella stagione agonistica 2021/22. La Fipav, federazione italiana pallavolo, ha ufficializzato i calendari provvisori dei campionati nazionali che scatteranno il prossimo 16 ottobre.

Occhi puntati sul girone M

Occhi puntati per gli appassionati siciliani al girone M che conta la presenza di ben 9 formazioni isolane su 12. Le altre tre sono calabresi: Raffale Lamezia, Diper Jolly 5 Frondi e Tonno Callipo Vibo Valentia. Oltre a Gruppo Saber Palermo e Mam Provenzano Partinico, la ricca pattuglia di compagini siciliane è formata da Paomar Volley Siracusa, Letojanni, Us Universal Catania, Aquila Bronte, Gupe Volley, Costa Dolci Papiro e Volley Catania.

Derby stracittadino all’ottava giornata

Tra i tanti derby siciliani c’è da segnalare anche quello tutto palermitano tra Gruppo Saber Palermo e Mam Provenzano Partinico che si ritroveranno di fronte all’ottava giornata per la sfida di andata prevista per il 4 dicembre. Il ritorno al palasport di Montelepre si disputerà il 5 marzo.

Due qualificazioni ai play off, tre retrocessioni

La regular season inizierà il prossimo 16 ottobre e si chiuderà dopo 22 giornate il 26 marzo. Le prime due di ogni girone si qualificheranno per i play off che metteranno in palio 6 posti per la A3. Le ultime tre squadre, invece, retrocederanno in serie C.

Gruppo Saber Palermo punta alla salvezza

Il presidente del Gruppo Saber Palermo punta alla salvezza e sulla linea verde. La sua squadra ha sfiorato la scorsa stagione la promozione in A3 perdendo la doppia finale dei play off col Sorrento.

Giorgio Locanto parla delle novità: “Il nuovo progetto coinvolge i giovani perché vogliamo riprogrammare tra due-tre anni il tentativo di portare la squadra in A3. Campionato, quest’ultimo, che ritengo molto dispersivo dal punto di vista economico per le squadre del sud”.

E continua: “Puntiamo ad un campionato più tranquillo possibile anche se la squadra non è ancora completa”.

Il team inizierà la preparazione in vista della nuova stagione il prossimo 7 settembre agli ordini del tecnico Nicola Ferro che subito dopo la fine della scorsa stagione ha ottenuto la qualifica di allenatore di terzo grado. Tra le riconferme troviamo quella dell’opposto Fabian Gruessner, del centrale Mhamed Banaouas, dello schiacciatore Giuseppe Ferro e dei liberi Marco Sutera e Dario Runfola. Giunta la conferma anche di Marco Lombardo.

In arrivo la banda Daniele Sibani, cresciuto nel Don Orione Palermo, i due fratelli Andrea e Gianluigi Simanella, rispettivamente schiacciatore e centrale. C’è anche il libero Marco Sutera. Il secondo libero è Dario Runfola. Giuseppe Ferro, ala schiacciatore, farà parte del roster bianconeroverde.

Tre pilastri centrali per il Partinico

Nei giorni scorsi il Partinico ha ufficializzato la conferma di tre giocatori. Il primo è il giovanissimo libero Alberto Alaimo (classe 2002) che nella scorsa stagione è stato tra i migliori esordienti in un campionato nazionale. Torna il centrale Fausto Timpa. Compagno di ruolo sarà Giulio Raneli, classe 2001, che dopo un buon esordio nella passata stagione è considerata l’arma in più della compagine neroverde.

La formazione partinicese giocherà le gare interne al Pala Puglisi di Montelepre.