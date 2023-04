Serie B, tante assenze scelte quasi obbligate per Corini

La pausa Nazionali è archiviata. Adesso si fa sul serio e dopo tanta attesa si torna in campo. Il Palermo va di scena al Tardini di Parma per la 31ma giornata del campionato di serie B. Sabato alle 14 si gioca la sfida che mette in palio punti importanti nello sprint per i play off promozione.

Di fronte due formazioni separate da un solo punto. I siciliani sono ottavi con 42 punti, gli emiliani padroni di casa inseguono in classifica a quota 41.

Rosanero con diverse assenze

La pausa di campionato è servita ai rosanero per un mini-ritiro a Girona, in Spagna. Tuttavia il tecnico Eugenio Corini deve fare a meno di diversi giocatori a causa di infortuni. C’è un’emergenza al centro della difesa dove mancheranno Ivan Marconi e Ionut Nedelcearu. Out anche Davide Bettella. Ma mancherà anche Marco Sala sulla sinistra.

A centrocampo si fanno sentire le assenze di Jeremie Broh e di Valerio Verre. Quest’ultimo era ancora in forse ieri con lo staff medico che ha preferito non rischiarlo. Non ci sarà neppure Francesco Di Mariano alle prese con una infiammazione al ginocchio.

A questi si uniscono gli assenti di lungo corso Salvatore Elia e Leo Stulac. Se per il primo era già chiaro che la stagione fosse finita, per il centrocampista bosniaco si profila un recupero lungo per il problema fisico e quindi anche per lui l’annata sportiva è da archiviare.

Scelte obbligate per Corini, potrebbe essere il momento di Orihuela

Basandosi sugli uomini disponibili, Corini potrebbe quindi mandare in campo la seguente formazione: Pigliacelli tra i pali con una difesa a tre formata da Mateju, Graves e Orihuela. Potrebbe quindi scattare l’ora del difensore uruguayano classe 2001.

A centrocampo dovrebbe optare per Valente ed Aurelio sugli esterni mentre la cerniera mediana dovrebbe essere composta da Gomes, Segre e Saric. In avanti Tutino e Soleri dovrebbero iniziare la partita.

Con Tutino che sarebbe favorito sul bomber Brunori che sta recuperando da un acciacco. Scelte chiaramente quasi obbligate viste le numerose assenze.

Esodo rosanero, oltre 3.300 tifosi del Palermo al Tardini

Ad accompagnare il Palermo al Tardini 3.356 supporters di fede rosanero. Questo l’ultimo dato aggiornato da una storia sui social del club di viale del Fante. Vero e proprio record che continua a polverizzare quello di Genova al Ferraris. La squadra, insomma, non sentirà certamente la mancanza del tifo amico in uno stadio che ha una capienza di 22.352 spettatori.

Parma-Palermo, dove vederla in tv e streaming

Chi non sarà a Parma potrà seguire comodamente la partita in tv o in streming attraverso i vari servizi di abbonamento. Il match sarà visibile su Sky, Dazn ed Helbiz Live su smart tv e sulle relative app per dispositivi (smartphone e tablet) con sistema operativo iOS ed Android, su Pc, su piattaforme di gioco PlayStation ed Xbox.

Su Sky Sport sarà disponibile in streaming anche su Sky Go e Now Tv mentre ricordiamo che per Helibz Live è necessario essere abbonati a Prime Video.

La diretta sarà disponibile anche su OneFootball in modalità pay-per-view al prezzo di 2.99 euro.

L’acquisito della singola partita, infine, si può effettuare anche sulla pagina Facebook di Helbiz Live ma in questo caso il costo è 3,49 euro.

Al Tardini arbitra Massimi

Luca Massimi arbitrerà il Palermo. Per lui è la quarta direzione di gara con i rosanero in campo in questa stagione. La più recente è stata quella di Cittadella (chiusa 3-3), le altre volte sono state le sfide a Reggio Calabria (3-0 per la Reggina) e quella interna col Bari (vittoria per 1-0). A coadiuvare il direttore di gara della sessione di Termoli ci saranno gli assistenti di linea Del Giudice e Di Monte. Quarto uomo: De Angeli. Al Var toccherà a Mazzoleni. Suo assistente (Avar) Bresmes.