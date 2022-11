In cadetteria rosanero con 9 vittorie e 4 pareggi

Si rinnova la sfida tra Palermo e Parma che sabato 5 novembre alle 16.15 si ritroveranno di fronte per la dodicesima giornata del campionato di serie B. All’appuntamento arrivano due squadre reduci da vittorie importanti: i siciliani si sono sbloccati a Modena dopo 5 turni senza i tre punti ed ora sono imbattuti da tre giornate; i ducali hanno vinto col Como e si sono rimessi in moto dopo il ko col Sudtirol di due settimane fa.

Cinquantadue precedenti

Di fronte una classica del calcio italiano con 52 precedenti tra serie A, cadetteria e Coppa Italia con un bilancio complessivo in favore dei siciliani che possono vantare 20 affermazioni, 15 pareggi e 16 vittorie dei ducali con 75 gol rosanero e 57 dei gialloblu.

Il bilancio in cadetteria vede il Palermo imbattuto

Un altro dato che fa ben sperare è il bilancio degli scontri diretti nella serie cadetta disputati al barbera. Si parla di 9 vittorie e 4 pareggi del Palermo. Il Parma ha vinto in A ed in Coppa.

L’ultimo scontro

L’ultima partita tra Palermo e Parma si disputò il 2 aprile al Tardini e vide i padroni di casa vincere 3-2 con una tripletta, ironia della sorte, del palermitano Calajò, contro le marcature singole di Nestorowski e Rajkovic. La partita di andata si chiuse 1-1 con a referto La Gumina e Gagliolo. Era il l’8 ottobre 2017. Quel campionato si chiuse con il quarto posto nella stagione regolare dei rosanero che per un punto mancarono la promozione diretta in A e persero la finale dei play off col Frosinone. Gli emiliani festeggiarono un effimero ritorno in massima serie grazie al secondo posto con un punto in più dei siciliani e del Frosinone.

Il Palermo dei picciotti trionfò in Coppa

Una delle partite più memorabili tra Palermo e Parma è quella che si disputò il 30 agosto del 1995 all’allora Favorita. Oltre 23.000 spettatori per vedere i rosanero dei picciotti di Ignazio Arcoleo contro la corazzata Parma del pallone d’Oro Hristo Stoichkov. La sfida si chiuse 3-0 per i siciliani che dopo un avvio in cui non toccarono palla per via del palleggio a centrocampo dei campionissimi allenati da Nevio Scala passarono in vantaggio con Caterino al 7’ e poi nella ripresa una doppietta di Vasari spianò la strada verso gli ottavi di finale del torneo che vide i picciotti eliminare anche un’altra big, il Vicenza – che la stagione successiva avrebbe vinto trofeo – con un eurogol di Galeoto. Quella corsa – per la cronaca – si chiuse ai quarti di finale – che si giocavano in match di andata e ritorno – con la Fiorentina di Batistuta, Rui Costa e soci che alla fine alzarono la coppa al cielo.

Gli ex, Vasquez-Broh ed anche Brunori

Non mancano gli ex. Anche illustri. Franco Vasquez, il “Mudo” dal 2021 è al Parma con 31 presenze e 14 gol, ma vanta un passato in rosanero nel quale ha disputato 105 partite e 20 reti con un campionato di serie B stravinto nella stagione 2013-2014.

Jeremie Broh è nato a Parma ed ha mosso i primi passi da calciatore nelle giovanili del Parma fino al 2015. Al Palermo nella stagione 2020-2021, poi in prestito dal Sudtirol e di ritorno in maglia rosa questa estate.

Anche il bomber Brunori è – tecnicamente – un ex. Il cartellino del giocatore venne acquistato dal club ducale nel 2018 ma non scese mai in campo con la maglia gialloblu: venne girato in prestito all’Arezzo in serie C con 13 reti. Nella stagione 2021-2022 l’arrivo al Palermo tramite Juventus con la storia che conosciamo: 29 reti e promozione attraverso i play off in cadetteria.

Nel recente passato si ricordano Zaccardo ed Amauri ma anche il portiere Gualdalben ed il brasiliano Simplicio.