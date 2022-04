Basket, serie A1 femminile, le venete pareggiano i conti vincendo 71-64

La bella deciderà chi tra Ragusa e Schio approderà alla finale scudetto. Davanti al pubblico amico del PalaMinardi, le biancoverdi allenate da Gianni Recupido non sono riuscite a bissare il successo esterno di lunedì ed hanno ceduto alle quotate avversarie col punteggio di 71-64.

La serie va, dunque, sull’1-1. E domenica al PalaRomare di Schio (palla a due alle 18) si giocherà gara 3 che designerà la squadra che si andrà a giocare il titolo italiano di basket femminile 2021/22 con la vincente tra Venezia e Virtus Bologna. Anche queste due formazioni, infatti, si contenderanno l’accesso all’atto finale negli ultimi 40’ della serie da dentro o fuori.

Match intenso

La semifinale di ritorno è stata una partita molto intensa in cui le due squadre hanno lottato su ogni pallone. Le venete sono state a lungo avanti nel punteggio dando sempre l’impressione di potere piazzare la zampata decisiva. Colpo di grazia che non è praticamente mai arrivato, perché la Virtus Eirene Ragusa è stata sempre lì, a tenere vivo l’incontro. Ma nel finale i troppi errori in fase di conclusione sono stati fatali al quintetto siciliano al cui va il merito di avere inflitto alle venete l’unica sconfitta stagionale in Italia.

Finale al cardiopalma, Ragusa ci prova fino all’ultimo

Nella quarta frazione si condensa tutta l’essenza della sfida giocata sul parquet del PalaMinardi. La tripla di Laksa e la penetrazione di Dotto danno a Schio un vantaggio di +10 che pare essere decisivo. Le padrone di casa, però, non issano bandiera bianca ed anzi rispondono con un parziale di 9-0 che infiamma il pubblico e, soprattutto, rimette in bilico la sfida. Le due triple di Romeo (la seconda da otto metri a fil di sirena), infatti, sembrano spostare l’inerzia sulla sponda biancoverde.

Schio però, nel momento di estrema difficoltà ha il grande merito di rimanere lucida per risollevarsi e rispondere con Mestdagh in contropiede e poi con Gruda. Mentre Romeo fa 0/2 dalla lunetta a 80” dalla fine e Santucci spende un antisportivo. A quel punto, Dotto in lunetta mette in ghiaccio la partita fissando il 64-71 finale.

Recupido “Abbiamo lottato, andiamo a cercare un’altra impresa a Schio”

“Non abbiamo fatto la migliore difesa di tutta la stagione – commenta coach Gianni Recupido – diciamo che a Schio abbiamo difeso meglio di oggi; soprattutto nei primi due quarti ci sono stati tanti canestri su distrazione individuale e non di sistema e poca aggressività. Certo, alla fine ogni allenatore vorrebbe sempre la partita perfetta, ma purtroppo si gioca sempre con avversari, e che avversari in questo caso. Abbiamo lottato e questo è un merito: ci portiamo le cose buone che abbiamo fatto. Resettiamo, andiamo a cercare un’altra impresa a Schio. Ce la rigiochiamo e in fondo è come se tutto cominciasse proprio domenica”.

Il tabellino, a Ragusa non bastano i 35 punti del duo Taylor-Kuier

Passalacqua Ragusa – Famila Wuber Schio 64-71

Parziali: 13-17; 37-41 e 53-58

Passalacqua Ragusa: Chessari ne, Romeo 9, Kacerik 0, Bucchieri ne, Spinelli 0, Tumeo ne, Santucci 11, Hebard 6, Taylor 18, Ostarello 3, Sammartino ne, Kuier 17. Allenatore: Recupido.

Famila Wuber Schio: Del Pero ne, Mestdagh 13, Sottana 5, Gruda 7, Verona 2, Crippa 0, Andrè 16, Dotto 10, Keys 6, Laksa 12. Allenatore: Dikaioulakos.