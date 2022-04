Basket femminile, iblee hanno vinto match di andata

Il sogno della finale scudetto è dietro l’angolo. E può concretizzarsi questa sera. La Virtus Eirene Ragusa riceve alle 20.30 al PalaMinardi (arbitri Angelo Caforio di Brindisi, Alberto Morassutti di Sassari e Chiara Bettini di Faenza) la Famila Schio nel ritorno delle semifinali tricolore femminile di basket con l’inaspettato, almeno sulla carta, vantaggio rispetto alle ospiti favorite sulla carta.

La squadra di coach Gianni Recupido, infatti, ha vinto a Schio per 77-65 giocando la partita perfetta ed infliggendo alle orange la prima sconfitta stagionale in Italia. Dal canto suo, Schio aveva chiuso la stagione regolare a punteggio pieno superando anche San Martino nei quarti di finale senza perdere.

Ultimo sforzo per Ragusa ma non sarà facile

Basta, dunque, un ultimo sforzo, un’altra partita perfetta – e questa volta davanti al pubblico amico – per centrare una storica finale scudetto. Ma non sarà facile. La Lega Basket Femminile ha rispolverato una statistica che la dice lunga sulla tempra della compagine veneta. Negli ultimi 10 anni in Italia, Schio ha un record importante negli “Elimination game” (ovvero le sfide in cui la sconfitta vale l’eliminazione). Tra campionato e coppe, le venete hanno passato il turno 42 volte contro 7 eliminazioni.

Virtus Eirene Ragusa a caccia della quinta finale tricolore

Le iblee sono alla caccia della quinta finale scudetto della loro storia. In precedenza le biancoverdi hanno centrato l’accesso all’atto decisivo per il tricolore in quattro occasioni senza però mai vincere: 2013-14; 2014-15; 2017-18 e 2018-19. In tutte e quattro le occasioni a trionfare fu proprio Schio. L’Eirene Ragusa nelle ultime stagioni ha centrato tre volte le semifinali ed ha vinto due Coppe Italia nel 2015-16 e nel 2018-19.

Derby siciliano per Costanza Verona

Per la palermitana Costanza Verona, playmaker di Schio, sarà una partita importante, un derby siciliano di grande importanza. All’andata, i suoi 8 punti non sono serviti a fermare Ragusa. Per lei finora una stagione importante costellata anche dall’esordio in Nazionale maggiore.

Così all’andata, Eirene Ragusa firma il colpaccio a Schio

Una prestazione maiuscola ha permesso all’Eirene Ragusa di sbancare il PalaRomare col punteggio di 77-65 infliggendo la prima clamorosa sconfitta in Italia allo Schio. Partita dai ritmi altissimi, con due importanti capovolgimenti di fronte: il primo che aveva visto le biancoverdi portarsi +11 in apertura di partita, il secondo con le orange che avevano pareggiato e messo loro la doppia cifra di vantaggio.

Poi match in equilibrio quasi fino alla fine. Ragusa ha difeso fortissimo per 40 minuti, è stata chirurgica in attacco, ha sofferto a rimbalzo soprattutto nella prima parte di gara ma non ha mai mollato di un centimetro. Alla fine ha portato a casa una delle vittorie più belle, perché costruite con una delle più belle prestazioni messe in campo quest’anno. Romeo, Hebard e Taylor in doppia cifra rispettivamente con 15, 10 e 17 punti.

Famila Wuber Schio – Passalacqua Ragusa 65-77

Parziali: 18-19; 41-33 e 48-53

Famila Wuber Schio: De Shields 4, Del Pero 0, Sottana 2, Gruda 8, Verona 8, Crippa 4, Andrè 6, Dotto 0, Keys 6, Laksa 27

Passalacqua Ragusa: Romeo 15, Kacerik 3, Bucchieri ne, Spinelli 4, Tumeo ne, Santucci 13, Hebard 10, Taylor 17, Ostarello 0, Sammartino ne, Kuier 15.