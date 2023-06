Roberto Insigne sarebbe vicino al Palermo, quasi fatta per Ceccaroni, piace anche Gyasi

Edoardo Ullo di

29/06/2023

Ore calde per il calciomercato che inizierà ufficialmente soltanto l’1 luglio. Suggestioni e possibili arrivi ruotano attorno al Palermo che vuole costruire la squadra in grado di lottare per la promozione in serie A.

Il primo colpo ufficiale già c’è ed è quello di Fabio Lucioni che andrà a rinforzare la difesa rosanero, una delle più traballanti della scorsa stagione.

Ma sono i rumors di mercato che tengono banco. E nelle scorse ore una voce si ulteriormente fatta strada. Roberto Insigne sarebbe in orbita Palermo. L’esterno offensivo – classe 1994 – ha vinto lo scorso campionato cadetto con il Frosinone (stessa squadra di Lucioni, ndr) ma già da qualche giorno sarebbe in sintonia con i colori rosanero.

Trattative avviate

Sarebbero quindi in dirittura d’arrivo le trattative tra il club laziale, neopromosso in serie A, e quello di viale del Fante per il trasferimento di Roberto Insigne a Palermo. Il giocatore avrebbe dato la sua disponibilità e mancherebbero gli ultimi dettagli. Tutto col beneficio di inventario ed in rigoroso condizionale per un possibile arrivo che darebbe qualità importante al reparto offensivo.

Roberto Insigne è il fratello minore di Lorenzo ed in carriera ha conquistato tre promozioni in massima serie:

col Parma nel 2017-2018, col Benevento di Pippo Inzaghi nella stagione 2019-2020 e come è noto nell’ultima annata con la formazione guidata da Fabio Grosso. Roberto Insigne debuttò in serie A proprio contro il Palermo in un match della stagione 2012-2013. Era il 13 gennaio 2013 e lui entrò al posto di Hamsik al 42’ della ripresa. In quella partita, finita 3-0 per i partenopei, segnò anche suo fratello Lorenzo che chiuse i conti a metà secondo tempo.

Gyasi nel mirino

Ma non sarebbe soltanto Insigne nel mirino del Palermo. Da qualche giorno si parla anche di Emmanuel Gyasi, potente attaccante dello Spezia neoretrocesso in serie B. In questo caso però la trattativa sembra ancora piuttosto blanda. Il calciatore aspetterebbe di conoscere il tecnico della squadra per poi eventualmente decidere se rimanere o andare via. In questo caso i rosa potrebbero avviare contatti più stretti e Gyasi, secondo i più informati, gradirebbe la piazza palermitana.

Per Vasic mancherebbe nero su bianco

Sarebbe già fatta, invece, per Aljosa Vasic, giovane trequartista del Padova. Si parlerebbe già di visite mediche che potrebbero svolgersi a Roma già nella giornata di venerdì 30 giugno. Se così fosse l’annuncio ufficiale potrebbe già essere dato per l’avvio del calciomercato. Tutto chiaramente è da verificare.

Sarebbe fatta, per Ceccaroni

Sarebbe fatta, infine, per il difensore sinistro Pietro Ceccaroni che può essere considerato un giocatore rosanero ma ci sarebbe l’intervento del Como che potrebbe far saltare “il banco”. Anche in questo caso nelle prossime ore se ne saprà di più sulla trattativa tra il club siciliano ed il terzino sinistro che la scorsa stagione ha giocato tra Venezia e Lecce.