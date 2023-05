Serie B per la trasferta di Cagliari dovrebbe esserci anche Stulac

Allarme rientrato per Ionut Nedelcearu. Il difensore romeno si è allenato oggi regolarmente in gruppo. Il Palermo recupera pure Dario Saric, anche lui ha lavorato con i compagni questa mattina allo stadio Renzo Barbera.

Buone notizie, quindi, per Eugenio Corini che recupera due pedine importanti nello scacchiere tattico ed in vista della delicata trasferta di sabato 13 maggio a Cagliari valida per la 37ma e penultima giornata del campionato di serie B.

Il difensore ha recuperato da un affaticamento muscolare mentre una lesione al legamento mediale del ginocchio ha tenuto ai box il centrocampista bosniaco.

Anche Stulac dovrebbe aver recuperato

Dovrebbe essere abile ed arruolabile anche Leo Stulac. Il mediano sloveno, che si è fatto male alla vigilia dell’ultima partita del girone di andata a Brescia, è stato assente per tutto il girone di ritorno. Potrebbe essere utilizzato per uno scampolo di partita.

Inoltre, Claudio Gomes sta meglio e dopo il problema al tendine dovrebbe essere del match. Venerdì 12 maggio saranno diramate le convocazioni per Cagliari. Si dovrebbero avere già le prime certezze.

Sicuramente sarà assente Matteo Brunori. L’attaccante del Palermo è squalificato dopo il giallo rimediato nell’ultimo turno in casa con la Spal. Differenziato, invece, per Edoardo Lancini che è tornato ad allenarsi dopo alcuni giorni di febbre.

Seduta pomeridiana

Al Renzo Barbera i rosanero hanno effettuato un’attivazione e torello, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed inattive contro. Il tecnico Corini ha sicuramente tratto ulteriori indicazioni per l’assalto al Cagliari che mette in palio punti pesantissimi. La squadra siciliana è settima in classifica con 48 punti con 2 lunghezze di vantaggio sul terzetto formato da Pisa, Ascoli e Venezia. Uscire indenni dalla trasferta in Sardegna permetterebbe ai rosa di giocarsi – con buone possibilità – l’accesso ai play off dovendo ospitare in casa il Brescia all’ultima giornata di regular season.

Ed è cresciuto nei giorni scorsi l’entusiasmo soprattutto dopo la vittoria di sabato scorso sulla Spal. Ieri oltre 3mila persone hanno riempito la tribuna dello stadio Renzo Barbera ed abbracciato la squadra impegnata in una seduta di allenamento aperta al pubblico.

Arbitra Valeri

Paolo Valeri arbitrerà la sfida tra Cagliari e Palermo che si gioca sabato 13 maggio alle 14. Il fischietto di Roma sarà coadiuvato da Vivenzi e Galletto. Quarto uomo Penettella: al Vari Guida, Avar Ferrieri Caputi.

