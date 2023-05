Pallanuoto femminile, ultimo sforzo per le etnee

Ad un passo dal trionfo, ad un passo dal nuovo titolo italiano. Il ventitreesimo per le catanesi. L’Ekipe Orizzonte riceve a Nesima la Sis Roma per gara 4 della finale scudetto con la possibilità di chiudere il conto davanti al pubblico amico. La partita si gioca domani mercoledì 17 maggio alle 18 con le etnee avanti nella serie 2-1 dopo la vittoria esterna di sabato scorso per 13-9 che ha spostato gli equilibri e ribaltato quanto fatto dalle capitoline in avvio di serie. Quella di Roma è stata una vittoria di forza, la seconda consecutiva nella serie che ha fatto il paio con quella di gara 2 ai rigori proprio davanti al pubblico amico.

La formazione rossazzurra cercherà quindi di sfruttare subito l’opportunità per conquistare il punto decisivo puntando anche sul consueto apporto dei propri tifosi, che hanno già annunciato l’ennesima presenza massiccia sugli spalti.

La finale scudetto infatti si gioca al meglio delle cinque partite, il tricolore andrà a chi ne vincerà tre. Anche gara 4 sarà trasmessa in diretta su Rai Sport. L’eventuale gara 5 si giocherebbe a Roma domenica 21 maggio alle 18. Tutte le sfide della finale sono trasmesse in diretta su Rai Sport.

Viacava “Concentrate per questa partita”

Giulia Viacava suona la carica alla vigilia che ha ribadito i propositi della squadra catanese per il match di domani: “Sappiamo benissimo quanto sia importante questa partita – ha detto la numero 4 dell’Ekipe Orizzonte – e vogliamo affrontarla con la concentrazione che si ha quando si giocano le sfide secche. Sin dal primo secondo dovremo entrare in acqua con l’intento di restare sempre unite, tutte consapevoli di ciò che abbiamo fatto da settembre a oggi, con l’obiettivo di dimostrarlo in campo”.

Viacava prosegue: “Non dovremo mai mollare di un millimetro, facendo di tutto per essere ciniche fino alla fine. Non dovremo mai disunirci né nei momenti difficili né in quelli migliori, ma bisognerà pensare al match minuto per minuto, tempo dopo tempo. Sarà fondamentale puntare sulla comunicazione sia tra noi in campo che con la panchina, com’è avvenuto in gara 3, e di sicuro sarà anche importante non commettere gli stessi errori delle partite precedenti. Ci auguriamo di vedere la piscina piena di nostri tifosi, come sempre, noi cercheremo di fare del nostro meglio”.