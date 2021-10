Filippi carica i suoi per la sfida alla Turris

Palermo ospite della Turris, miglior attacco del girone C

Emergenza in difesa senza gli infortunati Accardi e Marconi e lo squalificato Buttaro

Il tecnico Filippi “Ho una rosa competitiva, match difficile ma dobbiamo avere atteggiamento forte”

Trasferta insidiosa a Torre del Greco per il Palermo che domani, domenica 17 ottobre con calcio di inizio alle 14.30, sarà ospite della Turris per la nona giornata di andata del girone C di serie C.

I rosanero, dopo il 3-1 al Foggia di domenica scorsa, sono in emergenza in difesa per le assenze degli infortunati Accardi e Marconi e per lo squalificato Buttaro, ma mancherà anche Valente che sta continuando l’allenamento personalizzato e le terapie per il trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra con edema osseo al malleolo.

Infermeria a parte, però, quella con la Turris sarà una sfida difficile. Di fronte due squadre che hanno raccolto gli stessi punti, 13, con i campani che vantano l’attacco più prolifico del girone (assieme al Bari) con 16 gol fatti ed una coppia avanzata, quella formata da Giannone e Leonetti che segna da quattro turni consecutivi. Anche il Bari, capolista, ha subito le reti di entrambe le punte campane pur vincendo la sfida per 4-2.

Tre punti in trasferta

Lontano dal Barbera, il ruolino di marcia del Palermo, finora, è stato deludente: sono arrivati appena 3 punti, frutto di tre pareggi (Messina, Monterosi e Juve Stabia) ed una brutta sconfitta col Taranto.

Filippi “Match difficile ma dobbiamo avere atteggiamento forte”

Il tecnico rosanero Giacomo Filippi presenta la trasferta sul campo della Turris. “Trasferta molto insidiosa – osserva – contro una squadra, la Turris, che a me piace moltissimo nonostante la battuta di arresto a Bari. È una squadra che gioca in maniera sfrontata senza calcoli. Mi piace. È una gara da prendere con le molle, una trasferta insidiosissima. Sappiamo che l’atteggiamento deve essere forte, di una squadra che vuole a tutti i costi fare punti”.

“Sintetico non è problema, dobbiamo fare prestazione di Castellammare”

Il coach parla del campo di gioco della Turris e sottolinea che non ci saranno problemi a giocare su un campo in erba sintetica. “Il sintetico – osserva – è diverso dal naturale ma non è un problema e non dobbiamo farlo diventare un alibi. Dobbiamo, piuttosto, fare la prestazione togliendoci freni mentali e liberi di testa. Dobbiamo fare la prestazione di Castellammare. A me è piaciuta. L’atteggiamento deve essere quello.

“Turris squadra pericolosa”

Giannone e Leonetti segnano da quattro partite consecutive e sono il migliore attacco ma Filippi non si fida del resto della squadra e spiega: “Non ho preso misure particolari: si attacca e si difende in 11. Loro sono pericolosi con altri giocatori interni ed esterni quando attaccano”.

Analogie col Foggia “Bisogna essere concentrati”

L’allenatore dopo aver elogiato gli avversari trova anche analogie col Foggia. “Si, trovo analogie per come interpretano il calcio loro, il Foggia ma anche noi. Voglio che i miei ragazzi siano pronti e prepararti per essere adeguati all’atteggiamento dell’avversario sapendo che abbiamo le nostre armi a disposizione. Bisogna fare la prestazione e bisogna essere concentrati”.

Sugli infortuni “Assenze fastidiose ma ho rosa competitiva”

Il tecnico parla della situazione infortuni ma annuncia la presenza di Silipo. “Sta molto meglio rispetto a quello che poteva sembrare. Lo staff medico ieri ha lavorato sodo. Questo è ottimo. Averlo con noi è un’arma in più. Valuteremo tra oggi e domani se le migliorie saranno ancora più evidenti”.

E continua sul resto: “”vere delle soluzioni in panchina è positivo ma se sei limitato hai difficoltà che un allenatore non vorrebbe avere. Vorrei avere tutti a disposizione per essere io l’artefice delle scelte e non essere condizionato dagli infortuni. Speriamo che tutti rientrino nei prossimi giorni. Tuttavia, chi è subentrato ha sempre fatto bene e non ha mai fatto rimpiangere gli assenti”.

“Con Turris test importante ma non partita-verità”

L’allenatore palermitano vuole allontanare il peso del risultato in questa nuova trasferta. “Non è la partita della verità – dice – ma come test sarà importante perché potrebbe darmi segnali di maturità e capire se la squadra c’è”.

Sulla coppia Odjer e De Rose

Con Odjer e De rose assieme la squadra è sembrata più quadrata e coperta, Filippi ne parla in vista della Turris: “Questa è stata una soluzione che mi è sempre balzata nella mente. Magari si perdono centimetri ma col Foggia abbiamo avuto risposte. Quando si vince si lavora sempre bene ma siamo fiduciosi perché si è fatta la prestazione non per la posizione. Dobbiamo dare continuità alle prestazioni”.

“Fella sta lavorando bene, i gol arriveranno”

Si è parlato anche dell’apporto di Fella in attacco. Ed il tecnico ha speso parole di elogio e conforto anche per l’attaccante: “Sono soddisfatto di Fella. Gli attaccanti vivono di momenti. Ci sono momenti che la palla non entra, altri che basta un soffio per buttarla dentro. Peppe si allena bene, dà molto al gruppo. Il gol, come è stato per Brunori, arriverà in modo naturale. Deve stare solo sereno e lavorare come sta lavorando”.

I convocati per la Turris

Ecco l’elenco dei giocatori rosanero convocati per la gara di domani, 17 ottobre, contro la Turris:

1 Pelagotti; 3 Giron; 5 Marong; 7 Floriano; 9 Brunori; 10 Silipo; 11 Dall’Oglio; 12 Massolo; 16 Mannina; 17 Luperini; 19 Odjer; 20 De Rose; 23 Fella; 27 Soleri; 31 Corona; 33 Perrotta; 54 Peretti; 77 Doda e 79 Lancini.