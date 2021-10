Le siciliane sbarcano sulla piattaforma del colosso americano

L’accordo tra le due piattaforme prevede la diretta di 10 match a giornata della C

Dell pacchetto fanno parte anche i playoff, playout e le migliori partite di Coppa Italia di categoria

I clienti Prime in Italia vedranno in diretta le partite attraverso canali dedicati e in differita

I tifosi del Palermo, del Catania e del Messina che vorranno seguire le gesta calcistiche delle loro squadre in televisione hanno un’opzione in più. I match della serie C, infatti, potranno essere seguiti anche su Amazon Prime.

La partnership con Eleven Sports

L’accordo è arrivato tra la piattaforma del colosso ed Eleven Sports, già broadcaster ufficiale del campionato di serie C. Proprio quest’ultima ha reso noto la partnership con una nota. L’accordo prevede la diretta di 10 match a giornata della terza serie, dei playoff e dei playout, oltre alle migliori partite di Coppa Italia di categoria che, ricordiamo, è giunta attualmente agli ottavi di finale.

Le parole di Giovanni Zurleni, ad di Eleven Sports

“Siamo orgogliosi di annunciare la distribuzione del canale Eleven Sports su Amazon Prime Video Channels che rappresenta una tappa importante nel nostro percorso di crescita e consolidamento nel nostro mercato – ha aggiunto Giovanni Zurleni Amministratore Delegato di Eleven Sports – poter distribuire i nostri contenuti anche attraverso questo servizio streaming ci stimola ogni giorno a fare meglio per portare le storie dello sport in tutte le case, su tutti i device, in ogni momento”.

Canali dedicati alla Serie C su Amazon Prime

L’accordo consentirà pertanto ai clienti Prime in Italia di vedere in diretta le partite attraverso canali dedicati e in differita. Inizialmente è prevista la diretta di 10 match a giornata di Serie C, dei playoff e playout, oltre alle migliori partite di Coppa Italia.

Come vedere le partite

Eleven Sports sarà disponibile su Prime Video Channels tramite la sottoscrizione di un abbonamento mensile e si potrà scegliere attraverso quale mezzo abbonarsi e su quale device (Tv o Mobile) per seguire le partite.