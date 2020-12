Lo ha reso noto la Federcalcio

Il Trapani, nonostante sia stato già escluso dal campionato di Serie C, continua ad essere deferito.

La Federcalcio ha reso noto che «il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della Covisoc, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare l’amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore del Trapani, Marco Salucci, per una serie di irregolarità in ordine al pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta e a titolo di responsabilità propria».

La società granata, a inizio stagione, è stata esclusa dal campionato dopo che non si è presentata per tre volte sul campo da gioco, due volte in campionato e una in Coppa Italia.