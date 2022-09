In palio 36 titoli e trofei per le rappresentative regionali

La Sicilia vuole essere protagonista ai campionati italiani Under 16 di atletica leggera che si disputeranno nel fine settimana (sabato e domenica 1 e 2 ottobre) a Caorle, in Veneto.

La selezione isolana parte con 32 convocati (16 ragazzi ed altrettante ragazze) mentre sono complessivamente 819 gli atleti iscritti alla kermesse che vede in pista ed in pedana le promesse nazionali.

Trentasei titoli in palio

In palio 36 titoli e i trofei per le rappresentative regionali e quindi largo ai classe 2007 e 2008, che sulle corsie e sulle pedane dello stadio Chiggiato, daranno battaglia e spettacolo nei campionati italiani Cadetti (individuali e per regioni). L’evento che conclude la stagione su pista e lancia centinaia di giovanissimi nel mondo della regina degli sport.

La rappresentativa siciliana ai campionati italiani Under 16

Una rappresentativa siciliana che sotto la guida tecnica di Salvatore Dell’Aquila porterà sicuramente in alto i colori della Trinacria. Nello staff, in partenza per il Veneto, troviamo anche i tecnici/accompagnatori Giuseppe Barbata, Giuseppe Maiori e Antonino Nastasi. Inoltre, il consigliere regionale Aurora Maria Picone ed il giudice Giorgio Lopresti.

Gli atleti siciliani convocati

Passando alle convocazioni: negli 80 metri correranno Djenan Francesca Benie Lou del Cus Palermo e Gabriele Caruso dell’Atletica Villafranca. Aurora Maria Aparo e Daniele Salemi (Trinacria Sport) scenderanno in pista nei 300 metri. Gli atleti della Siracusatletica Viviana Salonia e Luca Cavazzuti, che in virtù del suo 2’34″ parte con i favori dei pronostici, saranno impegnati nei 1000 metri.

Nella corsa ad ostacoli troviamo Sophia Santoro (Atletica Avola) nei 80h, Salvatore Empolo (Atletica Avola) nei 100h, Enrica Angilella (PalermoH 13.30) e Filippo Modica (Running Modica) nei 300h.

Nei 1200 siepi spazio per Sara Santoro dell’Atletica Savoca e per Luca Coppola della Real Paceco che in stagione, con il tempo di 3’17”, ha sfiorato il record di Guerra del 2016 (3’15”28). Nei 2000 metri in pista Elisabetta Tomasini (Sicilia Running Team) e Marco Coppola della Real Paceco che concorrerà sicuramente per le alte posizioni in una gara che si preannuncia comunque molto combattuta. Michela Lea della Atletica Savoca sarà impegnata nella marcia 3km e Gaetano Munafò (Duilia Barcellona P.G.) in quella dei 5km.

Salti, padane e prove multiple

Nel Salto Triplo protagonisti la cadetta dell’Atletica Siracusa Elisa Valenti e il cadetto Salvatore Cangemi della Milone Siracusa. Nel Salto in Lungo a rappresentare la Sicilia saranno Asia Antonietta Cordaro della Pro Sport 85 Valguarnera e Giuseppe Christian Cacciotto della Torrebianca. Gli atleti della Atletica Avola Marcella Marchese e Sebastiano Giallongo saranno impegnati nel Salto in Alto.

In pedana avremo Gaia Romano e Alfusian Aluspa del Cus Palermo nel getto del peso; Giorgia Monaco (Atletica Siracusa) e Giulio Bucceri (Milone Siracusa) nel lancio del martello; Paola Rotella e Mattia Gianpaolo Buono della Duilia Barcellona P.G. nel lancio del disco. Nel Giavellotto impegnati Chiara Munafò della Duilia Barcellona P.G e Andrea Nocita della Nissolino Sal Catania.

Prove multiple, infine, appannaggio degli atleti della Siracusatletica Greta Santapaola e Goodluck Osaro alla kermesse tricolore organizzata dalla Fidal.