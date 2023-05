Pallanuoto maschile serie A1, prime mosse per la stagione 2023-2024

Primo arrivo in casa Telimar in vista della prossima stagione. Il club dell’Addaura ufficializza Mikael Metodiev, centroboa della nazionale bulgara con il quale c’è un accordo per le prossime tre stagioni. Contestualmente va via lo spagnolo Augusti Pericas. L’iberico non è il primo ad andare via: anche l’americano Max Irving, capocannoniere della scorsa stagione, ha già salutato il pubblico palermitano al termine di gara 2 della finale per il terzo e quarto posto persa con l’Ortigia. Per lui destinazione Brescia così come Mario del Basso. E Fabrizio Di Patti si è ritirato.

Il Telimar, dopo il quarto posto ottenuto nel campionato concluso due settimane fa ed aver sognato l’accesso ai preliminari di Champions, prepara il roster per la nuova annata sportiva che la vedrà per la terza volta consecutiva ai nastri di partenza della Len Euro Cup, la seconda competizione continentale per club. Sarà una stagione intensa anche per la situazione della Piscina Comunale di viale del Fante che sarà interessata da lavori di ristrutturazione importanti.

Mikael Metodiev è la prima novità

Dunque, Mikael Metodiev, centroboa bulgaro classe 2000, è la prima novità per la prossima stagione. È un giocatore che piace molto al tecnico Marco Baldineti che lo giudica potente e dinamico, dotato di una grande forza fisica e di grande nuoto, perfettamente adatto agli schemi tecnico-tattici a lui tanto cari.

Mikael Metodiev, 197 cm per 110 chili, velocissimo nuotatore, è cresciuto in Serbia, giocando per tre stagioni nel Kvk Radnički e per due nel Vk Valis, passando poi in Germania, dove ha militato nelle due ultime stagioni nell’Svl Ludwigsburg.

Grande esperienza maturata con la squadra nazionale giovanile della Serbia, ha poi, sempre molto giovane, acquisito il ruolo di capitano della nazionale di pallanuoto senior della Bulgaria.

“Col Telimar posso crescere”

Mikael Metodiev, nuovo acquisto Telimar: “In questo fine stagione ho ricevuto offerte allettanti anche da parte di altre squadre, che erano molto interessate a me, ma ho preferito il Telimar ritenendo di potere, con questo prestigioso club, ulteriormente innalzare il mio livello tecnico. Avrò l’opportunità di giocare in Italia contro i migliori atleti del mondo, allenati da tecnici di altissimo livello. Arrivo a Palermo felice per questa opportunità che mi è stata data e prometto di dare sempre il massimo, per raggiungere insieme alla mia nuova società obiettivi importanti”.

Baldineti “Giovane con grandi margini di crescita”

Queste, invece, le parole del tecnico Baldineti: “Giovane con grandi possibilità di crescita in un ruolo difficile come quello del centroboa, arriva da noi dopo buone esperienze maturate nei campionati serbo e tedesco. Giocatore fisico e al contempo molto tecnico, forte sui pali ad uomo in più, è perfettamente adatto alla mia impostazione tecnico-tattica”.

Giliberti “Ci hanno detto tutti ottime cose su Metodiev”

Marcello Giliberti, presidente Telimar, commenta la scelta: “Concluso questo Campionato che ci ha regalato tanto, cristallizzandoci fra le prime quattro quadre d’Italia, abbiamo salutato l’amico spagnolo in uscita Agusti Pericas, di cui serberemo sempre un ottimo ricordo. Guardando avanti, abbiamo ingaggiato con un contratto triennale questo poderoso centroboa, di cui in tanti – anche Sandro Sukno, pluri-olimpionico attuale allenatore della Pro Recco – ci hanno detto ottime cose. Il suo standard attuale è già di alto livello. Con il nostro coach Baldineti abbiamo deciso di puntare su di lui con un contratto lungo, perché siamo certi che con noi potrà crescere ancora e fare veramente molto bene. Sono poi personalmente convinto che farà un’ottima coppia con il nostro storico capitano Ciccio Lo Cascio e che si adatterà immediatamente agli schemi del nostro tecnico, avendo delle caratteristiche perfettamente idonee per interpretarli al meglio. Oggigiorno, trovare un centroboa giovane, capace e motivato non era facile. Siamo stati bravi e veloci. E siamo sicuri di aver perfezionato un’ottima operazione di medio termine”.