Pallanuoto, serie A1 maschile, gli impegni delle siciliane

Il Telimar cerca il riscatto a Posillipo, l’Ortigia riceve il Bologna per la terza vittoria consecutiva mentre la Nuoto Catania è ospite del Savona. Questi gli impegni delle tre siciliane nella terza giornata di andata del campionato di serie A1 maschile di pallanuoto che si celebrerà domani, 5 novembre.

Telimar per voltare pagina

Neanche il tempo di rifiatare, per resettare la mente dopo la pesante sconfitta nel derby di mercoledì. Domani, sabato 5 novembre, il Telimar sarà a Napoli per giocare con il Circolo Nautico Posillipo. Fischio d’inizio alla Scandone alle 15 agli ordini degli arbitri Federico Braghini e Alessia Ferrari per la quattordicesima partita giocata dal Club dell’Addaura in appena 29 giorni. Un tour de force reso ancora più difficile dalla chiusura della Piscina Olimpica Comunale, che ha compromesso parte della preparazione tattica.

Baldineti “Per noi partita importante”

“Quella di mercoledì contro l’Ortigia – per l’allenatore del Telimar Marco Baldineti – è stata una partita difficile, contro una buona squadra. Domani sarà la quinta sfida negli ultimi otto giorni. Abbiamo avuto bisogno di recuperare il più in fretta possibile le energie fisiche e mentale, per andare a vincere una partita che per noi è importante”.

Padroni di casa saranno i posillipini allenati da Roberto Brancaccio, che hanno perso all’esordio alla Scandone contro il Brescia, andando a vincere sul finale in trasferta contro la neopromossa Bogliasco.

Giorgetti “Gara ostica, ma siamo consapevoli del nostro gioco”

La mentalità giusta, per il Club dell’Addaura “deve essere quella di una reazione comunque di rabbia sportiva, agonistica – dice l’attaccante della squadra palermitana Alex Giorgetti –. Andremo a giocare in un campo ostico, però siamo consapevoli che se giochiamo col nostro gioco, se andiamo lì per comandare la partita e per tenere dal primo all’ultimo minuto ciò che dice il mister con le sue indicazioni e se riusciamo a far tutto alla lettera, cercando di limare gli errori, speriamo di riuscire a dimostrare che il potenziale che abbiamo visto in alcuni frangenti c’è. Ora come ora, è fondamentale una grande coesione”.

Il presidente del Telimar “A Napoli per vincere”

Marcello Giliberti, il presidente del Telimar: “Dopo il tour de force in Len Euro Cup, in cui abbiamo mancato per un soffio il passaggio del turno onorando la vasca contro formazioni di primissima fascia europea, e dopo la pesante sconfitta rimediata in casa contro l’Ortigia, a Napoli dobbiamo concretizzare un unico risultato contro un avversario ostico come il Posillipo. Non sarà della partita l’infortunato capitan Lo Cascio. Sono sicuro che tutta la rosa darà più del massimo per compensare questa assenza e per lavare l’onta della mancata prestazione di mercoledì nel derby casalingo. Una vittoria, certamente difficile ma non impossibile, ci potrà ridare fiducia e proiettare verso un prosieguo di Campionato in linea con l’importante programma tecnico-sportivo che abbiamo strutturato per la stagione sportiva in corso”.

Ortigia in casa con la matricola Bologna

Due vittorie nette, convincenti, pulite in campionato, una qualificazione agli ottavi di finale di Len Euro Cup meritata assieme ad un girone di Coppa Italia senza patemi d’animo. L’Ortigia riceve domani alle 15 alla piscina Paolo Caldarella di Siracusa la matricola De Akker Bologna al suo esordio assoluto nel massimo campionato nazionale.

Gli emiliani, decimi in classifica con un punto, hanno pareggiato in casa contro l’Anzio e poi sono stati sconfitti sul difficile campo di Savona.

L’Ortigia, invece, viene da un inizio di stagione travolgente, con undici vittorie e un solo pareggio (contro Trieste in Coppa Italia) su dodici partite, tra Euro Cup, campionato e Coppa Italia. Naturale, dunque, che i favori del pronostico siano tutti per i biancoverdi. Il sette di Stefano Piccardo, tra l’altro, ha stradominato il derby siciliano a Palermo mercoledì per 16-8 dando un forte segnale a tutte le altre contendenti.

Il match sarà trasmesso in chiaro, in diretta streaming, sulla pagina Facebook del Circolo Canottieri Ortigia 1928.

Ortigia-Bologna, la prudenza di Piccardo

Alla vigilia, il tecnico dell’Ortigia, Stefano Piccardo, presenta la sfida inedita contro la neopromossa formazione bolognese e predica prudenza: “Veniamo da un filotto di partite incredibili, nelle quali ci siamo comportati bene, raggiungendo tutti gli obiettivi. Dopo la partita contro il Telimar, siamo arrivati a Siracusa a mezzanotte, poi ieri mattina abbiamo fatto una nuotata e nel pomeriggio ci siamo riposati. Oggi riprendiamo a lavorare e a preparare la gara contro Bologna. Affronteremo una squadra che ha pareggiato in casa con Anzio e ha messo in difficoltà Savona. È una formazione che ha buone individualità e un allenatore giovane, che diventerà molto bravo. Pertanto, dovremo assolutamente stare sul pezzo e pensare sempre a noi, a quello che dobbiamo fare, cercando di farlo al meglio”.

Nell’Ortigia mancherà Cassia

Mancherà ancora Cassia, che spera di rientrare nel derby contro la Nuoto Catania, quindi non ci saranno cambi rispetto alla formazione che ha giocato in Len Euro Cup e poi a Palermo: “Rimaniamo con gli stessi 13 – afferma Piccardo –. Cercheremo di gestirci, poi aspetteremo che Cassia possa rientrare, ma senza affrettare i tempi. L’allenamento di oggi sarà importante per capire come stiamo fisicamente, perché c’è qualcuno che ha preso qualche colpo e deve recuperare”.

Puga “Vogliamo proseguire percorso”

Per Javier Gorrìa Puga, attaccante dell’Ortigia, la partita di domani va affrontata allo stesso modo e con lo stesso atteggiamento con cui sono stati affrontati gli incontri precedenti: “Vogliamo proseguire questo percorso. Ci stiamo allenando e stiamo giocando bene, ma non dobbiamo pensare di essere arrivati, perché il nostro obiettivo è raggiungere il nostro livello più alto. E ancora non ci siamo. Il match contro Bologna sarà un’ulteriore prova per la nostra crescita. Dobbiamo continuare a fare il nostro gioco, a tenere il ritmo alto, a giocare come una squadra, perché questa è la chiave del nostro successo”.

Il neoacquisto spagnolo, che sta crescendo di partita in partita, parla anche dell’impatto con l’ambiente Ortigia e delle sensazioni di questi primi mesi in biancoverde: “Personalmente, non sono ancora in forma, perché in estate non mi sono allenato molto, a differenza di buona parte dei miei compagni. Ogni giorno, però, mi sento meglio. Voglio dare il massimo, giocare sempre per la squadra, fare del mio meglio per cercare di raggiungere i nostri obiettivi. Qui sono molto felice, mi piace tanto Siracusa, mi piace il club, la società. La squadra poi è grandiosa e anche il mister lo è”.

Missione a Savona per la Nuoto Catania

Missione impossibile per la Nuoto Catania a Savona. Domani alle 15.30 gli etnei saranno ospiti dei liguri dopo il ko interno di sabato contro la Roma e la sconfitta in apertura contro il Pro Recco.

Il tecnico Peppe Dato carica i suoi: “Dopo la deludente prestazione di sabato scorso contro la Roma ci attende una trasferta impegnativa contro una delle più importanti squadre del nostro torneo. Siamo consci delle difficoltà che incontreremo e del valore dei nostri prossimi avversari ma ci siamo posti l’obiettivo di ritrovare il nostro gioco, la nostra intensità e di affrontare l’avversario di turno a viso aperto”.

L’attaccante rossazzurro Alessio Privitera ha affermato: “Sabato abbiamo giocato una delle più brutte partite che io ricordi e abbiamo meritato di perdere. Abbiamo parlato e ci siamo confrontati in settimana. Non c’è tempo per piangersi addosso, dobbiamo imparare dagli errori commessi. Sappiamo che il Savona è una squadra che fa dell’aggressività e del ritmo le sue armi principali, oltre all’indiscusso valore tecnico, ma noi giocheremo come sempre dando il massimo”.