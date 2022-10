Pallanuoto, serie A1 maschile rossazzurri a zero dopo due giornate

Flop interno per la Nuoto Catania che perde 7-11 all’esordio casalingo contro Distretti Ecologici Nuoto Roma nella seconda giornata del massimo campionato nazionale di pallanuoto maschile “orfana” di Telimar e Ortigia impegnate nella Len Euro Cup che si affronteranno mercoledì 2 novembre, e delle altre formazioni impegnate nelle coppe continentali.

Per gli etnei si tratta del secondo stop consecutivo dopo quello, preventivabile, in avvio di campionato con i campioni d’Italia del Pro Recco.

Rossazzurri assenti nel primo parziale

Falsa partenza della squadra catanese. Rossazzurri assenti, infatti, nella prima frazione di gioco che si è conclusa 0-3 per i capitolini.

Rimonta Nuoto Catania

Tra secondo e terzo tempo, il ritmo della gara sale e i padroni di casa riescono a recuperare e a portarsi sul meno uno rispetto agli avversari (7-8) alla fine della penultima frazione di gioco.

Nel finale gli ospiti mettono la freccia

Nell’ultima frazione, però, sono i romani a mettere il sigillo alla vittoria con tre gol decisivi che fissano il punteggio sul 7-11.

Per gli etnei, praticamente fuori dalla partita nel primo e nel quarto parziale, a segno con due reti per Camilleri e La Rosa, una rete per capitan Torrisi, Russo e Privitera.

Torrisi “Deluso dalla prestazione dei miei”

Amareggiato e deluso il presidente della Nuoto Catania Mario Torrisi che non fa giri di parole. “Sono molto deluso dalla prestazione della mia squadra. L’inizio è stato disastroso – ammette – l’unica cosa positiva è stata la reazione che ha portato la squadra sul meno uno rispetto agli avversari poi però abbiamo perso di nuovo il bandolo della matassa”.

E conclude: “Non mi aspettavo di vedere una squadra senza idee, senza gioco, ho visto disordine e nervosismo. Ancora è presto, siamo alla seconda giornata, ma abbiamo perso contro una diretta concorrente e questo ci deve portare a riflettere anche sul proseguo del campionato”.

Dato “Nel primo tempo non abbiamo giocato”

Queste, invece, le parole del tecnico Giuseppe Dato. “Noi il primo tempo non abbiamo giocato – osserva – e quando concedi un primo tempo a questo livello, contro un avversario che ha dimostrato di essere una buona squadra, recuperare è difficile. Tanto più quando alcuni dei ragazzi non erano al meglio della forma. Abbiamo pagato lo scotto dell’esordio, essendo alla seconda giornata è presto per fare dei bilanci su ciò che è andato bene o ciò che è andato male”.

Sul prossimo avversario della Nuoto Catania Dato ha sottolineato: “Se la Roma è una buona squadra, il Savona è un’ottima squadra. Sarà una trasferta certamente difficilissima. Sono match, che al di là del risultato servono per arrivare a queste partite con un passo gara sicuramente diverso rispetto a quello visto”.

Nuoto Catania-Distretti Ecologici Nuoto Roma, il tabellino

Nuoto Catania-Distretti Ecologici Nuoto Roma 7-11

Parziali: 0-3; 3-3; 4-2 e 0-3

Nuoto Catania: E. Caruso, M. Ferlito, N. Eskert, G. La Rosa 2, R. Torrisi, V. Nicolosi, G. Torrisi 1, S. Camilleri 2, G. De Freitas Guimaraes, A. Privitera 1, E. Russo 1, S. Catania, M. Crisafulli. Allenatore Dato.

Distretti Ecologici Nuoto Roma: De Michelis, Martinelli, Voncina, F. Faraglia 2, P. Faraglia, Tartaro 2, Mirarchi 2, Lucci 1, Boezi, Viskovic 2, Spione 2, Graglia, Giannotti. Allenatore M. Mirarchi.

Arbitri: Ferrari e Pinato

Note. Uscito per limite di falli Lucci (R) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Catania 0/4 + 2 rigori e Roma 1/3 + 2 rigori. De Michelis (R) para un rigore a Privitera nel terzo tempo.