Pallanuoto maschile serie A1, Giliberti non vuole cali di concentrazione

A Savona per chiudere al meglio la stagione regolare e prepararsi alla sfida con i campioni d’Italia e d’Europa della Pro Recco nelle semifinali scudetto. Questo l’obiettivo del Telimar che sabato 22 aprile alle 15 è ospite della Rari Nantes Savona per l’ultima giornata del campionato di serie A1 di pallanuoto maschile.

Il match, diretto degli arbitri Alessandro Severo e Riccardo Carmignani verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dei padroni di casa.

Dopo aver raggiunto l’obiettivo dei play off scudetto con una settimana di anticipo grazie al successo interno sulla Roma di sabato scorso, il tecnico del club dell’Addaura Marco Baldineti parla di aver raggiunto un obiettivo migliore rispetto alle previsioni di inizio stagione.

“Una settimana anomala, ma ci sta – commenta il tecnico ligure – ma dobbiamo tornare presto alla nostra mentalità di sempre, perché ci teniamo a far bene a Savona”. La partita, infatti, sarà il preludio alla semifinale contro la Pro Recco che si giocherà il 3, il 6 ed eventualmente il 9 maggio.

Il Savona pensa alla Len Euro Cup

I palermitani si troveranno di fronte una squadra che ha davanti a sé l’obiettivo del titolo di campione in Len Euro Cup avendo pareggiato pochi giorni fa 8-8 in casa la finale di andata con gli ungheresi del Vasas Plaket e dovendo giocare il ritorno a fine mese (il 29 aprile) in terra magiara. Il Telimar la scorsa stagione arrivò ad un passo dalla conquista del trofeo perdendo gara 2 in Spagna con il Sabadell.

E, curiosità, per Giammarco Nicosia, ex di turno ora a difendere i pali della porta della Rari Nantes Savona, si tratta della seconda finale continentale consecutiva.

Baldineti, “Non ci faranno sconti”

“Hanno giocato bene in Coppa – spiega Baldineti – eliminando squadre importanti (Ortigia in primis agli ottavi, ndr). Hanno fatto un’impresa, come lo è stata per noi l’anno scorso. Non era scontato né facile, anche in semifinale contro la Pallanuoto Trieste, che partiva da favorita. All’andata, i savonesi – ricorda – erano senza Rizzo, con Nicosia che non stava molto bene e hanno pareggiato. Al ritorno mancava, invece, Guidi e hanno vinto con la rete di Nicosia a pochi secondi dalla sirena. Adesso, dopo il recupero di giovedì a Bogliasco, hanno bisogno di un’altra partita di grande intensità, per prepararsi alla finale di ritorno col Vasas, dopo il pareggio dell’andata”.

E continua: “Non ci faranno sconti, giocheranno per provare gli schemi. D’altro canto – ci tiene a sottolineare Baldineti – in campionato quest’anno la Rari Nantes Savona è stata ben al di sotto delle aspettative, dopo due anni in cui ha concluso la stagione al terzo posto. Hanno pagato il fatto di essere riusciti ad andare in fondo alla coppa europea che prosciuga forze mentali e fisiche. E noi ne sappiamo qualcosa”.

Giliberti “Spero che non ci siano cali di tensione”

Il presidente del Telimar Marcello Giliberti, presenta la partita. “Match di alta classifica contro la storica Rari Nantes Savona, fra due squadre che giocano una pallanuoto molto dinamica e che hanno già consolidato eccellenti risultati nella corrente stagione sportiva. Fermo restando che abbiamo già matematicamente conquistato l’accesso ai play off Scudetto a quattro squadre, questa partita avrà per noi una duplice funzione: affinare gli schemi tecnico tattici del nostro coach in vista dei play off e consentirci di continuare a dimostrare il nostro valore, affrontando in trasferta una squadra di alto livello, ai vertici d’Europa nella seconda Coppa. Spero che l’avere noi già conquistato l’accesso ai play off scudetto non comporti un calo di tensione. Un approccio errato ci condannerebbe a una netta sconfitta, essendo il Savona una squadra che non perdona”.