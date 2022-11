Serie B, appuntamento a Boccadifalco alle 14.15

Il Palermo sfrutta la pausa di campionato e fa un test in famiglia con la Primavera. Oggi, venerdì 18 novembre alle 14.15 gli uomini allenati da Eugenio Corini faranno una partitella al Tenente Onorato di Boccadifalco. Una sgambatura importante in vista anche della partita di domenica 27 novembre con il Venezia per la quattordicesima giornata del campionato di serie B, una sfida importantissima per la classifica e che, peraltro, apre un ciclo di scontri diretti.

Di Mariano e Marconi rientrano in gruppo

Intanto, ieri pomeriggio Francesco Di Mariano e Ivan Marconi hanno lavorato regolarmente in gruppo tornando a disposizione a tempo pieno.

Saric ancora in terapia

Dario Saric, in seguito al risentimento muscolare accusato nel corso della seduta di mercoledì, si è sottoposto a terapie. Ha lavorato con i fisioterapisti anche Roberto Crivello.

Alessio Buttaro, invece, ha svolto un allenamento differenziato programmato.

Nedelcearu e Mateju assenti per le amichevoli internazionali

Assenti Ionut Nedelcearu e Ales Mateju, impegnati con le rispettive Nazionali. Panchina per Mateju nella Repubblica Ceca vittoriosa sulle Far Oer per 5-0 in amichevole mentre domani la sua rappresentativa giocherà un test più probante con la Turchia; per Nedelcearu 73 minuti in campo con la sua Romania nella partita persa 1-2 con la Slovenia. Domani, alle 19, la rappresentativa di Iordanescu disputerà il “derby” con la Moldavia ed è probabile che il difensore centrale rosanero venga ancora impiegato.

Al via la stagione delle scuole calcio affiliate al Palermo

Anche per la stagione 2022-2023 il Palermo rinnova il proprio impegno nello sviluppo di un circuito di scuole calcio affiliate con il club rosanero. Per quest’anno sono stati anche allargati i confini anche alle altre province siciliane, nel segno della condivisione delle buone pratiche sportive e del radicamento nel territorio.

Attive a Palermo, Agrigento, Siracusa, Messina e Trapani, sono 14 le associazioni sportive che quest’anno compongono la rete delle Scuole Ufficiali del Palermo Fc, sotto la supervisione del Settore Giovanile del Palermo, guidato da Fabrizio Giambona.

Si tratta delle palermitane Asd Vis Palermo, Ssd Academy Ribolla, Asd Buon Pastore, Polisportiva Calcio Sicilia, Polisportiva Mufara Polizzi Asd, As Città Di Petralia Soprana, della Polisportiva Dilettantistica Città Di Petralia Sottana, Asd Polisportiva Castellana, Asd Oratorio Ss. Ciro E Giorgio; delle trapanesi Asd Castelvetrano-Selinunte, Asd S.C. Costa Gaia Adelkam; dell’agrigentina Asd Scuola Calcio Sangiovannese; della messinese Ascd Nuova Rinascita (Patti-Me) e della siracusana Asd Blu Land.

Come funziona la collaborazione col Palermo

La collaborazione ha la finalità di sviluppare sinergie in grado di dare maggiore impulso ed efficacia ai rispettivi progetti di valorizzazione dei settori giovanili, per creare delle scuole Calcio di eccellenza in cui coltivare i talenti locali.

Ogni società affiliata farà indossare, ai ragazzi iscritti alla “Scuola Ufficiale Palermo”, esclusivamente abbigliamento contraddistinto dai tradizionali colori rosa/nero e dal logo “Scuola Ufficiale Palermo”. Il Palermo Fc garantirà alla società affiliata la supervisione ed un supporto tecnico-organizzativo nella gestione della “Scuola Ufficiale Palermo” attraverso la programmazione di incontri periodici ed altre attività, mettendo a disposizione la professionalità dei propri collaboratori per contribuire a migliorare ed efficientare il funzionamento della “Scuola Ufficiale Palermo”.

Al termine della stagione sportiva il Palermo Fc avrà la facoltà di tesserare nelle proprie formazioni giovanili gli atleti che saranno ritenuti più meritevoli. Esercitando una prelazione e garantendo così la valorizzazione dei talenti nel territorio.

Grazie all’accordo, inoltre, lo staff e i giovani atleti delle scuole affiliate saranno ospiti del Palermo nelle gare casalinghe dei rosanero al Barbera.