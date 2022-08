Serie B, i rosanero puntano a confermarsi

Manca poco a Bari-Palermo, seconda giornata del campionato di serie B 2022-2023 che si giocherà domani – venerdì 19 agosto – alle 20.45 allo stadio San Nicola di Bari. La sfida tra le due neopromosse (entrambe arrivano dal girone C della serie C) sarà trasmessa in diretta su Dazn, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) ed Helbiz Live, in streaming su Dazn, Sky Go, Now ed Helibz Live.

Bari-Palermo, Corini conferma il 4-2-3-1

Il tecnico Eugenio Corini, dopo la convincente vittoria di sabato scorso col Perugia per 2-0 allo stadio Renzo Barbera, va a caccia di conferme. Un nuovo risultato positivo darebbe ancora più fiducia ai rosanero. Ma nell’attesa dei rinforzi è costretto a riproporre il 4-2-3-1 di baldiniana memoria.

Lo ha confermato ieri durante la conferenza stampa di presentazione della partita. Niente 4-3-3 (o 4-3-1-2) per ora. Il neo arrivato Francesco Di Mariano, volto nuovo dei rosanero in arrivo dal Lecce, non dovrebbe essere convocato anche se oggi dovremmo conoscere la lista di Corini. Certamente non ci saranno, in quanto indisponibili per infortunio i tre difensori Sala, Devetak ed Accardi. L’unica vera novità rispetto alla partita col Perugia sarà, dunque, l’assenza di Sala.

In porta è favorito Pigliacelli su Massolo, la linea difensiva a quattro dovrebbe essere formata da Buttaro a destra, Nedelcearu e Marconi al centro, a sinistra dovrebbe esserci Crivello anche se il tecnico ha detto che starebbe studiando soluzioni alternative. Doda potrebbe avere qualche possibilità di giocare.

Damiani e Broh sono confermati a centrocampo, anche per mancanze di alternative (Luperini è andato a Perugia e non ci sono altri centrali in questa zona del campo). Entrambi hanno comunque offerto una bella prova contro il Perugia.

In avanti dovrebbero esserci alcune conferme: a destra Elia (capace di procurarsi un rigore e di segnare due reti, una annullata, col Perugia), a sinistra Valente la cui prestazione di sabato scorso con gli umbri è stata molto apprezzata da Corini. Floriano dovrebbe essere confermato dietro alla punta centrale Brunori. Il bomber del Palermo è confermatissimo ed è andato a segno già 4 volte in questo scorcio iniziale di stagione (3 in Coppa Italia alla Reggiana, ed una la settimana scorsa).

Il Bari appare già in forma

Tra i pugliesi, l’allenatore Michele Mignani punta alla riconferma di modulo e della formazione che ha ben figurato a Parma, bloccando 2-2 i ducali nella partita che ha inaugurato la serie cadetta. Caprile in porta, linea arretrata a quattro con Di Cesare ancora in auge nonostante i suoi 39 anni, un centrocampo che può contare sulla classe di Folorunsho (a segno con un gol dalla distanza di pregevole fattura venerdì scorso) ed un attacco con uomini di esperienza quali Cheddira ed Antenucci, autore quest’ultimo del gol su rigore del momentaneo 1-1 dopo la ripetizione del penalty.

Bari-Palermo, probabili formazioni

Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Terranova, Ricci; Maita, Maiello, Folorunsho; Botta; Cheddira, Antenucci.

Indisponibili: Ceter, Vicari.

Squalificati: nessuno.

Palermo (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Crivello (Doda); Damiani, Broh; Elia, Floriano, Valente; Brunori.

Indisponibili: Sala, Devetak ed Accardi

Squalificati: Nessuno.

Arbitra Camplone

Giacomo Camplone dirigerà Bari-Palermo. Lo rende noto l’Aia (associazione italiana arbitri). Gli assistenti saranno Mauro Vivenzi e Sergio Ranghetti. Al Varci sarà l’esperto Daniele Chiffi e il suo assistente (Avar) sarà Domenico Rocca.