Serie B, in difesa torna Marconi al centro con Nedelcearu

Palermo e Genoa aprono il programma della quinta giornata del campionato di serie B. La classica sfida tra rosanero e rossoblu si gioca domani sera al Renzo Barbera alle 20.30 con le due compagini che cercano i tre punti. La squadra di Eugenio Corini vuole evitare il terzo ko consecutivo dopo quelli subiti dall’Ascoli e sabato scorso al Granillo dalla Reggina nei quali ha subito 6 reti.

Il Palermo cerca quindi il riscatto e smuovere la classifica che vede i siciliani nella seconda metà della classifica con 4 punti. Gli appassionati sperano anche nella tradizione: nei 36 precedenti in Sicilia, largo predominio rosa con 21 successi, 13 pareggi e due affermazioni rossoblu.

Gli ospiti dal canto loro hanno totalizzato fin qui 8 punti, sono imbattuti e vogliono festeggiare al meglio il 129mo compleanno del club più antico d’Italia (e vincitore di 9 scudetti) per mettere punti in cascina per mettere sotto pressione il trio di testa composto da Reggina, Frosinone e Brescia che vanta una lunghezza in più dei liguri.

Diverse assenze nel Palermo

Sono tante le assenze nelle fila del Palermo in vista del match con i Grifoni. Non ci saranno gli infortunati Andrea Accardi, Mladen Devetak – che ha recuperato clinicamente ma che ha intensificato la fase di riatletizzazione – e Jeremie Broh. Out per squalifica Davide Bettella. Il centrale è stato espulso per doppia ammonizione nel finale della partita a Reggio Calabria e dovrà scontare un turno di squalifica.

Torna Valente, Marconi disponibile

Nicola Valente, decisivo a Bari nella seconda giornata, torna dalla squalifica ed è pronto a giocarsi il posto da titolare con Salvatore Elia mentre Ivan Marconi è pronto a tornare a far coppia al centro della difesa con Ionut Nedelcearu. Con Perugia e Bari le migliori prestazioni difensive sono giunte proprio da questo tandem centrale.

Probabili formazioni

Corini continuerà col 4-3-3 che ha debuttato ufficialmente nel naufragio con la Reggina ma che è il modulo del cambiamento. Il tecnico ha sempre ribadito che ci vorrà tempo per assimilare automatismi anche perché la squadra è stata rivoluzionata dal mercato.

Si deve, però, andare avanti con questo sistema di gioco per far si che la squadra prenda il volto voluto dal Genio. Sistema che ha dato le maggiori soddisfazioni al tecnico rosanero.

Davanti a Pigliacelli in porta ci saranno Buttaro a destra, la coppia centrale Nedelcearu e Marconi ed uno a sinistra tra Sala, rientrato dall’infortunio, e Mateju.

A centrocampo, Stulac farà il playmaker, Segre e Saric dovrebbero formare il resto della linea a tre. In avanti, Di Mariano ed uno tra Elia e Valente dovrebbero affiancare esternamente la punta centrale Brunori.

Ecco le probabili formazioni, mentre nelle prossime ore si avranno notizie dei convocati dei due tecnici.

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Mateju (Sala); Segre, Stulac, Saric; Valente (Elia), Brunori, Di Mariano. Allenatore: Eugenio Corini

Indisponibili: Accardi, Broh, Devetak

Squalificati: Bettella

Genoa (4-2-3-1): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac; Badelj, Frendrup; Portanova, Aramu, Ekuban; Coda. Allenatore: Alexander Blessin

Indisponibili: Sturaro, Ilsanker

Squalificati: Gudmundsson

Palermo-Genoa, arbitra Cosso

Resa nota la squadra arbitrale che dirigerà la partita tra Palermo e Genoa. L’arbitro Palermo-Genoa sarà Francesco Cosso di Reggio Calabria, il fischietto sarà coadiuvato da Vittorio Di Gioia di Nola e Marco Scatragli di Arezzo. Il quarto uomo sarà Gabriele Scatena di Avezzano. Al Var ci sarà Juan Luca Sacchi di Macerata, assistente (Avar) Edoardo Raspollini di Livorno.