Il club cerca allenatore

Archiviata la vittoria in Coppa Italia con la Reggiana firmata dal bomber Matteo Brunori, il Palermo si tuffa in una settimana importante che dovrà dare risposte. Il club cerca ancora una guida tecnica in vista del campionato di serie B che inizierà il prossimo 13 agosto con la partita al Barbera con il Perugia.

C’è, però, un importante match di Coppa Italia da giocare a Torino per sabato 6 agosto alle 21.15. Non tanto per la posta in palio – ci si gioca un posto nei sedicesimi di finale con la vincente tra Lecce e Cittadella – ma perché anche con i granata i rosanero sono chiamati a dare conferme in campo.

Con la Reggiana il carattere non è mancato. Ed è questo il dato più confortante assieme al fatto che il 4-2-3-1 con il quale Stefano Di Benedetto, tecnico ad interim della squadra, ha fatto giocare De Rose e soci è stato efficacie negli automatismi.

Settimana decisiva per il toto allenatore

Intanto il club cerca sempre un profilo da associare alla panchina della prima squadra. I nomi per il dopo Baldini sembrano attualmente gli stessi ma più il tempo passa e più potrebbero esserci delle sorprese. Eugenio Corini sarebbe tornato in pole position. Ma oggi dovrebbe esserci un contatto con Luca D’Angelo, ex tecnico del Pisa adesso svincolato supervisionato da Brian Marwood, dirigente del City Group.

Per quanto fatto vedere nelle ultime stagioni (a Pisa D’Angelo ha conquistato una promozione in serie B quattro stagioni fa, via play off e nell’ultimo campionato ha perso la finalissima play off per la serie A), il tecnico potrebbe essere persona gradita.

Potrebbero esserci, però, ulteriori sorprese. Ranieri, Andreazzoli, De Rossi e Semplici sono sempre possibilità aperte. D’Aversa sembra, invece, allontanarsi.

Per Torino potrebbe esserci ancora Di Benedetto

Il club continua a non avere fretta ma l’obiettivo è quello di arrivare alla prossima settimana che sfocerà con l’esordio in campionato con un allenatore. Questo andamento potrebbe far si che sabato prossimo, 6 agosto, ci sia ancora Stefano Di Benedetto in panchina nella partita di Coppa Italia del Palermo a Torino. A quattro giorni dalla sfida con i Granata, potrebbe essere riconfermato il tecnico della Primavera ad interim.

Palermo sempre cantiere aperto, servono rinforzi a centrocampo

Capitolo a parte il calciomercato del Palermo. Sempre un cantiere aperto. Il risultato con la Reggiana non illuda, la squadra ha bisogno di rinforzi e servono centrocampisti dato che è il reparto più scoperto e meno folto della rosa.

A tal proposito, è sempre viva la pista per Giacomo Calò, centrocampista del Genoa che ha disputato l’ultima stagione a Benevento. C’è l’interesse reciproco ma tutto potrebbe avere un impulso più forte con l’arrivo del nuovo allenatore. Anche perché probabilmente proprio il tecnico dovrebbe dare l’ok per concretizzare l’operazione.

Ma è chiaro che alla squadra, che dovrà affrontare una impegnativa stagione in serie B, serviranno altri rinforzi non solo in mezzo al campo ma anche in tutte le zone del campo.

Abbonamenti a quota 9.000

Nel frattempo, tra certezze e dubbi, continua ad aumentare il numero degli abbonati. Ieri si è raggiunta quota 9.000 tessere. Lo ha reso noto il club su Instagram ricordando anche che ad ogni sottoscrittore verrà regalato un cappellino. Un buon numero, sicuramente, anche se l’entusiasmo dei play off e le vicende che hanno portato all’addio Silvio Baldini ed il direttore sportivo Renzo Castagnini sicuramente non hanno fatto bene.

Ad ogni modo si è tornato indietro nel tempo e questi numeri a viale del Fante non si vedevano da 7 anni. Nella stagione 2015-16, la penultima in serie A, il Palermo registrò 10.023 abbonati. Considerando che mancano ancora 6 giorni all’8 agosto, data in cui si chiuderà la campagna abbonamenti, questa quota potrebbe essere superata. Se poi dovesse arrivare un nome di grido per la panchina e qualche giocatore interessante, superare il muro delle 10.000 tessere non dovrebbe essere un problema. E considerato che la sfida con la Reggiana, giocata nell’ultima domenica di un afosissimo luglio, ha portato oltre 13mila persone allo stadio, l’affetto del pubblico verso la squadra non dovrebbe mancare.

Verso Torino-Palermo, arbitrerà Ghersini

Ieri sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Torino-Palermo che si giocherà il 6 agosto alle 21.15 con diretta su Italia 1 e Sportmediaset.it, sarà diretta da Davide Ghersini della sezione di Genova. Gli assistenti sono Stefano Alassio e Gamal Mokhtar, mentre il quarto uomo designato è Andrea Calzavara. Al Var Valerio Marini, assistente Mauro Vivenzi.

Ghersini “porta bene” ai rosanero. In sette occasioni il Palermo ha vinto 5 vittorie con un pareggio ed una sconfitta. L’ultima partita in cui i siciliani hanno incrociato l’arbitro ligure è stato nella stagione 2018-19 in serie B con una vittoria in trasferta dei rosanero.