Pallavolo, serie B maschile

Nel weekend torna in campo dopo la pausa forzata a causa Covid19 il campionato di serie B maschile di pallavolo. Scontro proibitivo per la Volo Saber Palermo che sabato 12 febbraio alle 18, riceverà la vicecapolista Raffaele Lamezia per la quinta giornata di ritorno del girone M. Sfida salvezza, invece, per il Partinico che a Montelepre, domenica 13 febbraio, riceverà alle 17 la Volley Catania.

Missione quasi impossibile per la Volo Saber

La sfida del PalaOreto si presenta quasi impossibile, almeno sulla carta, per la Volo Saber Palermo. Il Raffaele Lamezia è la seconda forza del girone. Arbitreranno Luca Cardaci ed Erika Burrascano (Catania).

Ingresso esclusivo per i possessori di green pass rafforzato

L’incontro sarà a porte aperte. L’ingresso sarà consentito esclusivamente ai possessori di green pass “rafforzato” (super green pass). Si ricorda agli spettatori che è obbligatorio indossare correttamente ed esclusivamente la mascherina FFP2 all’interno della struttura per l’intera durata dell’evento.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Volo Saber Palermo a partire dalle ore 17.50.

Il capitano Giovanni Blanco e compagni dovranno contare anche sull’energia del pubblico amico per fronteggiare la quotata formazione calabrese. Le due compagini si tolgono ben 12 lunghezze di differenza. All’andata finì con un chiaro 3-0 per il Lamezia che, a differenza di quella sfida che si disputò a novembre, potrà contare sull’apporto dello schiacciatore Graziano, insieme a Palmeri, Piedepalumbo e Paradiso.

I calabresi allenati da Salvatore Torchia hanno due partite in questa stagione, contro la capolista Letojanni (0-3) e con il Bronte al tie-break.

Volo Saber, out Simanella

In casa Volo Saber Palermo si fanno i conti con l’assenza dell’attaccante Andrea Simanella, indisponibile a causa di un infortunio alla mano sinistra. Per lui si prospetta uno stop di una decina di giorni.

Tuttavia, rispetto all’andata la squadra siciliana ha ritrovato un sano equilibrio dopo l’inizio stagionale traumatico. Merito anche di una stabilità giunta in cabina di regia con l’alzatore Francesco Gallo.

Dal suo arrivo i neroverdi del presidente Giorgio Locanto hanno collezionato quattro vittorie e due sconfitte (queste ultime con Fiumefreddo e Letojanni).

Match disputati durante la pausa

Gennaio è stato il mese caratterizzato dalla sospensione dei campionati per l’andamento epidemiologico, la Fipav ha autorizzato eccezionalmente il recupero di due gare valevoli per l’ultima giornata di andata del girone M. È il caso di Lamezia-Fiumefreddo del 22 gennaio (3-0 per i calabresi contro l’attuale terza in classifica) e di Volo Saber Palermo-Letojanni del 29 gennaio (1-3 per la capolista del torneo).

Ferro “Lamezia forte, noi dobbiamo sbagliare meno possibile”

Nicola Ferro, il tecnico della Volo Saber Palermo, parla dell’ostico incontro di sabato: “In questi mesi abbiamo maturato una maggiore compattezza, e i risultati ottenuti hanno dato più fiducia. Lamezia è attrezzata per un campionato di vertice, è una squadra più completa ed esperta della nostra. Noi dobbiamo concentrarci sulla nostra percentuale di errori: se riusciamo a contenerla possiamo pensare ad una gara piacevole ed alla nostra portata”.

Domenica sfida salvezza tra Partinico e Volley Sicilia

Mors tua, vita mea. È sicuramente questo il tema della sfida salvezza tra Partinico e Volley Catania che si giocherà domenica, 13 febbraio a Montelepre con inizio alle 17. Arbitreranno Leonardo e Gagliano.

I padroni di casa allenati da Franco Lunetto hanno finora conquistato 8 punti, ed in classifica precedono proprio gli etnei che hanno una lunghezza in meno. In graduatoria, inoltre, i neroverdi stazionano poco sopra la zona retrocessione, in quartultima posizione.