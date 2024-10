SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner ha vinto il “RolexShanghai Masters”, Atp 1000 in scena sul duro della capitaleeconomica della Cina con montepremi complessivo pari a 10.298.535dollari. Il numero 1 del mondo si è imposto in finale su Novak Djokovic, quarta testa di serie, per 7-6(4), 6-3 in 1 ora e 36 minuti di match.Quella contro Djokovic è “una delle più sfide difficili che c’è nel circuito: ha servito alla grande nel primo set, ho fatto fatica a fare break. Ho combattuto fino alla fine: è una vittoria speciale visto l’avversario”, ha commentato Sinner, che contro il fuoriclasse serbo ha vinto 4 delle ultime 5 sfide. “Non c’è nessun segreto, Nole non ha debolezze, forse io ho saputo sfruttare di più le poche chance che lui mi dà – ha aggiunto -. Nole è una leggenda del nostro sport, è dura giocare contro di lui”.“Ho vinto tanto in Cina nella mia carriera e qui a Shanghai ho giocato del buon tennis, ma ovviamente congratulazioni a Jannik: è stato troppo bravo per me, il titolo è stato meritato. Mi congratulo anche con il suo team”, le parole di Djokovic dopo il ko in finale a Shanghai. “E’ stato bello rivedere Roger Federer in tribuna: avevo un pò di pressione sapendo che eri qui a guardarmi”, ha aggiunto l’asso serbo rivolgendosi a Federer, in tribuna al fianco di Carlos Alcaraz.

