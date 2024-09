HASSELT (BELGIO) (ITALPRESS) – Edoardo Affini ha conquistato la medaglia d’oro nella prova a cronometro elite maschile agli Europei 2024 di ciclismo. Coprendo la distanza di 31,3 chilometri con partenza da Heusden ed arrivo ad Hasselt con il tempo di 35’15”, il 28enne corridore mantovano ha preceduto di 10″ lo svizzero Stefan Kung, medaglia d’argento, e di 20″ l’altro azzurro e corregionale Mattia Cattaneo, bronzo. Per Affini, professionista del Jumbo-Visma, si tratta del quarto centro in carriera e del sesto podio in una rassegna continentale, dove in passato si era aggiudicato il titolo a Nyon 2014 nella prova in linea juniores e a Glasgow 2018 nella crono under 23. Affini, che subentra nell’albo d’oro della prova continentale contro il tempo al britannico Josh Tarling, è il primo italiano a riuscire nell’impresa; in passato, Moreno Moser (2019) e lo stesso Affini (2019) avevano conquistato il bronzo a cronometro, mentre Filippo Ganna era stato d’argento (2021) e di bronzo (2022). Nella prova femminile, trionfo della talentuosa belga Lotte Kopecky che, al traguardo in 39 minuti netti, ha preceduto di 44″ l’olandese Ellen van Dijk e di 1’03” l’austriaca Christina Schweinberger, rispettivamente argento e bronzo. L’unica azzurra in gara, Vittoria Guazzini, ha chiuso quinta con un ritardo da Kopecky di 1’09”.

