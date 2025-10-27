ROMA (ITALPRESS) – Vasta operazione della Polizia di Stato sul litorale ostiense. L’attività, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Roma, ha coinvolto oltre 100 agenti, tra Squadra Mobile capitolina, X Distretto Lido, Reparto Prevenzione Crimine ed Unità cinofile antidroga. Le indagini sono scaturite all’indomani di un attentato dinamitardo ai danni di un esercizio commerciale nei pressi di Via di Castel Fusano. Decine le perquisizioni legate al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.
– Foto: Ipa Agency –
(ITALPRESS).
