ROMA (ITALPRESS) – Per la prima volta Banca del Fucino sarà sponsor della Maratona di Roma “Run Rome The Marathon 2025” che quest’anno celebra la sua 30esima edizione. L’Istituto, unico sponsor bancario della manifestazione, rinnova così il proprio impegno a favore dello sport, della comunità e della sostenibilità.Come novità di questa edizione, la Maratona si articolerà su due giorni di eventi: sabato 15 marzo si terrà la Fun Run, la corsa stracittadina non competitiva di 5 km, mentre domenica 16 marzo saranno protagoniste la Staffetta e la Maratona ufficiale.Oltre a sostenere tutte le gare come sponsor, Banca del Fucino sarà protagonista sabato per la stracittadina, con una sua squadra che indosserà la maglietta “Run for Fun, Run for Fucino”.Sarà inoltre possibile seguire tutti le notizie e gli aggiornamenti della Maratona sull’account Instagram di Banca del Fucino, inaugurato proprio per l’occasione.“La Maratona di Roma non è solo un evento sportivo tradizionale della Capitale ma è anche il primo appuntamento della primavera romana e un’occasione per promuovere la mobilità sostenibile e i valori dello sport – ha dichiarato Francesco Maiolini, AD di Banca del Fucino -. Siamo orgogliosi di contribuire a promuovere una manifestazione che è giunta alla sua trentesima edizione e che è ormai entrata a far parte dell’identità della nostra città. Siamo particolarmente felici che il nostro debutto come sponsor sia accompagnato dalla partecipazione di un’ampia squadra di colleghi alla Fun Run: sarà un momento di condivisione e crescita per tutto il team”.

– foto ufficio stampa Banca del Fucino –

(ITALPRESS).